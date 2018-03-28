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Британке потребовала помощь медиков после тайного укуса паука
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Британке потребовала помощь медиков после тайного укуса паука 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Жительница британского города Сандерленд 19-летняя Алекс чуть не лишилась ноги после того, как ее укусил паук. Девушке провели небольшую операцию, сообщает Mirror.
Алекс принимала ванну, когда почувствовала дискомфорт в ноге. Девушка не обратила на это внимание, однако через несколько дней у нее покраснела нога, начались боли.
Она обратилась в больницу. Медики рекомендовали Алекс обезболивающее и отравили домой.
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Спустя сутки девушке стало хуже, нога серьезно опухла и появилась рана.
«Я буквально не могла спать. Это было похоже на то, что в моей ноге булавки иголки. Я постоянна плакала», — рассказала Алекс.
Британку экстренно госпитализировали. В больнице установили, что ее укусил паук. Девушке провели небольшую операцию.
В настоящее время Алекс находится в больнице. По прогнозам медиков, девушке предстоит еще лечение — не менее двух-трех недель.
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