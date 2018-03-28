Британке потребовала помощь медиков после тайного укуса паука

Жительница британского города Сандерленд 19-летняя Алекс чуть не лишилась ноги после того, как ее укусил паук. Девушке провели небольшую операцию, сообщает Mirror.

Алекс принимала ванну, когда почувствовала дискомфорт в ноге. Девушка не обратила на это внимание, однако через несколько дней у нее покраснела нога, начались боли.

Она обратилась в больницу. Медики рекомендовали Алекс обезболивающее и отравили домой.

Животные ужасы

Самые жуткие нападения зверей

Спустя сутки девушке стало хуже, нога серьезно опухла и появилась рана.

«Я буквально не могла спать. Это было похоже на то, что в моей ноге булавки иголки. Я постоянна плакала», — рассказала Алекс.

Британку экстренно госпитализировали. В больнице установили, что ее укусил паук. Девушке провели небольшую операцию.

В настоящее время Алекс находится в больнице. По прогнозам медиков, девушке предстоит еще лечение — не менее двух-трех недель.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM