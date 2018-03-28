«В России тех, кто работает руками, ни во что не ставят. Я это проверил на себе»

Мои коллеги и родные не поддерживали мое увлечение

Я был двоечником. Из школы за дурной нрав и неуспеваемость выгнали. Кое-как закончил электромеханический техникум по специальности «Лифты» и пошел работать кровельщиком, как мой дед и отец.

Надо сказать, что эта работа не из легких: зимой на крыше очень холодно, летом — жарко. Кроме того, труд сопряжен со множеством травм: падения, порезанные листами металла сухожилия и так далее. Правда, есть и своя романтика. Мне были видны самые красивые пейзажи, я мог каждый день любоваться видами города. Так я проработал десять лет, а затем почувствовал, что перерос сам себя и нужно двигаться дальше.

Уходить из профессии мне показалось нецелесообразным, захотелось стать в ней лучшим. Но как? Первым делом я решил расширить сферу деятельности и кроме кровли заняться изготовлением других изделий из этой области: небольших миникрыш для фасадов, колпаков на заборы и других укрывных элементов.

При этом мне было интересно сделать эксклюзивный товар. Так как я всегда хорошо рисовал, то начал делать эскизы и декорировать свою продукцию. Стали получаться не просто функциональные, но одновременно и декоративные предметы.

Технологий их изготовления в России не было, приходилось переводить немецкие издания, а до чего-то доходить и самостоятельно.

Мои коллеги и родные мое увлечение не поддерживали, для них это было баловство. В один момент, это было шесть лет назад, я решил уйти и основать свой бизнес. Так и поступил: снял цех, открыл ООО и начал работать один.

Как я начал делать предметы из меди

Примерно в то же время, когда я занялся своим делом, в моей семье произошла трагедия. Отец упал с крыши, сильно ударился головой, из-за чего произошел отек мозга. Никто не знал, выживет ли он. В тот день я ехал в больницу. У меня на заднем стекле машины висело объявление, что я занимаюсь изготовлением изделий из меди. На дороге его увидел прораб, который работал на стройке у одного очень известного артиста, и сразу мне позвонил.

У этой истории — счастливый финал. Во-первых, мой отец поправился и сейчас помогает мне в мастерской. Во-вторых, тот неожиданный звонок помог мне раскрыться не просто как кровельщику, а как художнику по меди.

Меня попросили помочь укрепить разрушающийся фасад замка. Я придумал это сделать не с помощью металлических конструкций, которые должны были выглядеть довольно уродливо, а с помощью медных горгулий. Я нарисовал эскизы и принес заказчику. Сначала он отказался от такого экстравагантного решения, но затем все обдумал и согласился.

Результат владельцу замка очень понравился, и он попросил сделать уже исключительно художественные объекты из меди для интерьера. Так произошел коренной перелом в моей профессиональной карьере, и я стал почти скульптором.

Через что мне пришлось пройти ради своего дела

Самая главная трудность, с которой сталкивается в начале пути, наверное, каждый бизнесмен — это взаимоотношения с людьми. Их необходимо учиться выстраивать целенаправленно. И большая ошибка считать, что вы сможете вести дело с теми, с кем начинали свой путь к успеху.

К сожалению, мой опыт показывает, что далеко не все готовы смириться с вашим новым статусом.

Мои бывшие коллеги не соблюдали субординацию, я часто видел зависть с их стороны, а впоследствии и откровенный саботаж. Все это привело к тому, что в один момент бизнес чуть не развалился. К счастью, дело свое я спас, но какой ценой! Пропадая сутками на работе, я испортил отношения с женой и потерял семью.

Еще одно препятствие, с которым я столкнулся, это отношение к людям рабочих профессий. В отличие от Европы, где ко всем специалистам относятся с одинаковым уважением, в России тех, кто работает руками, ни во что не ставят. Я это проверил на себе.

Просто поразительно! Когда я прихожу к заказчику в деловом костюме, заключаю договор и обсуждаю стратегию, со мной общаются очень вежливо. Более того, некоторые мои клиенты по нескольку месяцев, а иногда и целый год, ждут, когда я смогу взяться за их заказ. Но как только я появляюсь на стройке в рабочей одежде, разговор становится диаметрально противоположным. Приходится отводить в сторону и объяснять — оттого, что на мне каска, я не перестал быть человеком.

С вопросом взаимного уважения очень тесно связан и вопрос оплаты труда. К сожалению, на протяжении всей моей трудовой жизни приходилось сталкиваться с непорядочностью, когда заказчик просто не отдает деньги. Пока объемы небольшие, это не проблема. Но сегодня, когда речь идет о миллионах рублей, пришлось разобраться в грамотном оформлении документов.

К этому подтолкнул, как всегда, случай. Долгое время я работал по самому простому договору, скачанному из интернета. Однако из-за того, что в нем не были прописаны необходимые детали, он сыграл со мной злую шутку. Клиент не только не оплатил сделанную полностью работу, но и подал против меня иск в суд на очень крупную сумму.

Кто еще работает в этой сфере

Ключевой момент в данном случае был в том, что я сначала предлагал ЧТО сделать, а потом уже думал КАК это осуществить. Если было бы наоборот, ничего из меня не получилось бы, потому что технологий, которые позволяли изготовить изделия по моим эскизам в России, были неизвестны.

Когда-то давно, еще во времена СССР, в промышленных целях занимались выкладкой по тонколистовому металлу. Эта деятельность несколько близка к тому, чем я занимаюсь, но сейчас все технологии утеряны, и даже в библиотеках не сохранилось книг с описанием методов.

На Западе, в частности в Германии, специалисты в моей области есть, но очень мало, — всего две компании: Schatzer-alois и Kaufmann Ulm Spenglereibedarf. Они таким ремеслом занимаются несколько сотен лет, и знания передаются из поколения в поколение. Когда немецкие специалисты узнают, что мы до многого дошли самостоятельно и не за сто, и даже не десять лет, а всего за какие-то 2-3 года, они приходят в полный восторг. Более того, сегодня мы по ряду вопросов опережаем наших европейских коллег, например, итальянцев.

Какие технологии в работе я применяю

Уникальность моей работы на 50% заключается в инновационных технологиях и на 50% в том, что я произвожу изделия ручной работы, которая отличается высокой степенью мастерства.

Технологии для строительстве крыш

При строительстве крыш мы используем высокопрофессиональный немецкий инструмент, который позволяет максимально качественно подготовить материал для укладки.

Тем не менее, самое главное — это не оборудование, а мастерство рабочих. Ведь укладка — это ручной труд. Крыши текут не из-за плохих инструментов, а из-за непрофессионализма кровельщиков. Я сторонник технологии двойного фальца, которая уже давно зарекомендовала себя в Европе, в частности, в Германии.

Технологии для укрывных элементов

Для начала поясню, дымник или колпак — это специальное приспособление, которое укрывает вентиляционную, печную, каминную или котловую трубу от атмосферных осадков, чтобы она не разрушалась. К сожалению, в нашей полосе обычные дымники и колпаки к использованию непригодны. Когда теплый воздух выходит из трубы и сталкивается с холодным, образовывается конденсат. Он стекает вниз по трубе.

Мы довольно долго наблюдали за особенностями российского климата и разработали специальную технологию, которая позволяет предотвратить образование конденсата и сохранить трубу внутри абсолютно сухой. Каким именно образом мы это сделали, сказать не могу — секрет!

Ну и, конечно, вторая составляющая — ручной труд — присутствует и здесь. Мы стараемся сделать колпаки как можно более индивидуальными, для этого используем элементы декора: корабли, флюгеры и так далее. В результате дом видно издалека, его сразу можно найти. Кроме того, иногда мы делаем на дымниках гравировки или гербы, таким образом, например, дедушка может оставить о себе память своим внукам.

Технологии для декоративных элементов

Кроме всего описанного, я еще и художник по меди. Мне нравится изготавливать декоративные изделия. Здесь уже никаких секретов нет. Только ручная работа, мастерство и художественный вкус. Последнее время меня заинтересовала работа с мебелью, которую я также украшаю медными элементами. Такой стиль называется стимпанк. Кстати, в этом же стиле я изготавливаю еще и наручные часы.

Наручные часы

А еще я изобрел собственное ноу-хау — цветную и рельефную плитку. Она производится методом травления. Раньше его использовали только в промышленных областях, например, при изготовлении электроники. Мы же адаптировали технологию под художественные задачи, — делаем декоративные панно, которые с течением времени меняют оттенок, так скажем, живут своей жизнью.

В моей сфере не так просто заработать

Сегодня дело встало на рельсы, но трудности есть всегда. Без них нет развития, и я отношусь к этому философски. Мне нравится то, что я делаю. Главным образом, моя задача сегодня — рассказать и показать, что за материал медь. Конечно, сегодня наша мастерская изготавливает уникальные вещи и к ним есть высокий интерес со стороны молодежи. Ребята приходят, начинают обучаться ремеслу, но мало, кто остается. Проблемы две.

Первая заключается в том, что работа медянщиком — это тяжелый ручной труд. Не каждый к этому готов. Одно дело видеть результат, а другое дело стоять часами и вырезать из металла заготовки для изделия.

Вторая — иллюзия быстрой наживы. На самом деле, в моей сфере не так-то просто заработать. Для этого нужно быть фанатиком, очень много работать, постоянно развиваться, искать новые технологии, подключать творчество. Пройдет очень много времени, прежде чем вы заработаете первую копейку.

Тем не менее, у меня есть ученики. Сегодня, например, у меня занимается девушка! Бывшая тяжелоатлетка. Ей очень нравится работать с металлом, и она тоже любит рисовать, поэтому эскизы даются ей легко. А еще ко мне в мастерскую приходят мои дети. Они пока еще совсем маленькие, но уже интересуются этим ремеслом.

О первых итогах работы

Сейчас основной доход нам приносят кровли. В среднем, сделать крышу для дома площадью 500-1 000 квадратных метров будет стоить от 6 до 15 миллионов рублей. Основные затраты — сам материал, килограмм которого стоит около 500 рублей. Кроме того, на окончательную стоимость будет влиять и форма крыши: самая простая, либо с башнями и шпилями, а также наличие декоративных элементов.

Хорошим доходом являются колпаки, начальная цена которых — 100 тысяч рублей. К счастью, заказы есть всегда. Чаще всего те, кто приходят, остаются с нами уже навсегда, так как мы отвечаем за качество. К примеру, колпак сомнительного качества из Китая может стоить 400-500 тысяч рублей, точно такой же, но хорошего качества можно сделать за 250-300 тысяч рублей. А вот горгульи и другие декоративные элементы — совсем небольшая часть выручки. Всего около 10-15 процентов.

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