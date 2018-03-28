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«Пропал, как семечка из кармана»: пенсионерка из Греции 10 лет ищет сына в Екатеринбурге
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«Пропал, как семечка из кармана»: пенсионерка из Греции 10 лет ищет сына в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Пенсионерка из Салоник (Греция) Светлана 10 лет ищет в Екатеринбурге своего пропавшего сына Вадима Шушанова.
На момент исчезновения ее сыну было 32 года. Он жил в Тюмени с женой и 8-летней дочкой. По образованию Вадим Шушанов — врач-уролог, но по специальности проработал мало, его не устраивала зарплата, потом ушёл в бизнес. Днём 14 июля 2008 года он сел в Mercedes Benz S600 и исчез. Куда мужчина уехал, неизвестно, но вскоре после этого брошенную машину Вадима Шушанова видели в центре Екатеринбурга.
Объяснить, зачем он поехал в Екатеринбург, мать Вадима не смогла: никаких связей по работе у него там не было, родных тоже.
— Как нам рассказывали, машина Вадима была брошена, все двери открыты. Казалось, что Вадима из неё насильно вытащили и куда-то увезли, — поделился с Е1.RU двоюродный брат пропавшего Василий, который сейчас живёт в Казахстане.
Жена Вадима вскоре после его пропажи снова вышла замуж, с родной внучкой Светлана не видится и практически не общается.
— Вы не представляете, как больно и обидно… Он пропал, как семечка из кармана, — говорит Светлана.
Долгое время никаких вестей о судьбе Вадима Шушанова не было, пока на днях к его матери Светлане в «Одноклассниках» не постучалась женщина из Свердловской области.
— Она представилась гражданской женой Вадима, сказала, что у него есть внебрачная дочь, и она тоже его ищет, — рассказал Е1.RU двоюродный брат пропавшего Василий. — Эта женщина стихийно появляется и пропадает, пока наладить с ней постоянный контакт не удаётся, но я хочу её найти.
В апреле Василий собирается приехать в Екатеринбург, чтобы снова начать поиски пропавшего двоюродного брата.
— С Вадимом могло случиться что угодно, например, потеря памяти. Он может находиться в психиатрической больнице, может — где-то в приюте, может, он вообще бомжует. Я хочу проехать по ним, может быть, что-то получится узнать, — рассказал Василий.
Мама Вадима Шушанова верит, что сын жив. Она обращалась в программу «Жди меня», но поиск не дал результатов.
— Она надеется найти его живым, поэтому мы продолжим поиски, — сказал Василий.
Всех, кто узнал на фото Вадима Шушанова, его мама Светлана просит писать ей в «Одноклассники».
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