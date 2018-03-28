Coca-Cola и Adobe освоили краудсорсинг

Когда идеи витают в воздухе, остается только поймать их. Этот принцип лежит в основе любого краудсорсинга, и неслучайно крупные бренды регулярно прибегают к «помощи зала». Кроме того, краудсорсинг позволяет хотя бы на время отказаться от привычной модели работы с агентствами.

Показать себя нетрадиционным рекламодателем решила и The Coca-Cola Company , которая вместе с корпорацией Adobe запустила площадку Coke x Adobe x You. Проект стартовал в октябре, с его помощью любой желающий мог создать креатив для бренда и грядущей Олимпиады в Токио. Согласно брифу, работа должна была прославлять спорт, движение, силу и единство. Участникам предлагалось использовать инструменты Adobe Adobe Creative Cloud и выкладывать свое творчество на Behance, в Instagram или Twitter с хэштегом #cokexadobexyou.

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Об итогах и целях проекта рассказал на недавно прошедшем Adobe Summit digital-директор Coca-Cola Дэвид Годсман, пишет The Drum. По его словам, работа с поклонниками бренда является частью пятилетней стратегии по цифровой «перестройке». Она охватывает как деятельность компании и бизнес-процессы, так и культуру и восприятие бренда.

Сотрудничество и сотворчество с поклонниками жизненно важно для разработки стратегии по созданию контента. Ключевая роль интернета в данном случае — открыть доступ к талантам по всему миру, независимо от их языка и местонахождения. В компании подчеркивают, что любят своих партнеров и нуждаются в агентствах, но также любят открывать «скрытые драгоценности».

Джеймс Соммервиль, вице-президент Coca-Cola, отвечающий за глобальный дизайн, объясняет замысел: «Мы подумали: а что если просто дать дизайнерам три или четыре простых инструмента и короткий бриф — такой короткий, что его можно твитуть?» В рамках проекта Coke x Adobe x You поступило 900 заявок, от психоделической анимации до тщательно проработанных иллюстраций. Ключевым элементом дизайна был заявлен круг, а участники могли выбирать между изображением и видеороликом.

Coca-Cola на протяжении многих лет вдохновляла художников, фотографов, дизайнеров и иллюстраторов. Самые знаменитые можно увидеть, например, в книге Kiss The Past Hello («Приветственный поцелуй прошлому»), выпущенной к столетию легендарной бутылки. Соммервиль уверен, что история повторяется, только в ином контексте.