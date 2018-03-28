16 вредных привычек, с которыми нужно расстаться до 30 лет

Вы наверняка слышали о том, что взрослому здоровому человеку необходимо правильно питаться, меньше налегать на алкоголь, заниматься спортом и так далее по списку.

Специально для тех, кто задумывается о качестве своей жизни и переходе из категории «подросток» в категорию «взрослый человек» Playboy подготовил список из 16 привычек, с которыми нужно расстаться прежде, чем вам исполнится 30 лет.

кадр из фильма «Американский психопат»

17. Жить от выходных до выходных

Пора избавиться от непреодолимого желания ворваться в пятницу в клуб и тусить там до воскресенья. По будням у взрослого человека тоже должна быть какая-то жизнь, кроме работы. Начните действовать! Вспомните о своем давно забытом хобби, почаще выбирайтесь вечерами на встречи с друзьями, ходите на лекции. Жизнь после 19 вечера только начинается.

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16. Курить «за компанию»

Быть «социальным» курильщиком не намного лучше, чем быть просто курильщиком. В обоих случаях вред от табакокурения серьезен. Если вы не заядлый курильщик, а лишь готовы пропустить одну-две сигаретки в веселой компании, с коллегами по работе или на шумной вечеринке, то советуем вам, не раздумывая, бросить эту пагубную привычку.

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15. Цепляться за дружбу, если ей суждено закончиться

В возрасте 20+ вы начинаете замечать, что куда-то подевались ваши старые приятели, тусовок со знакомыми становится все меньше и меньше, а круг вашего общения постепенно сужается.

Сразу нужно оговорить, что это абсолютно естественный процесс. Студенческие годы и многочисленные знакомства остались позади. Когда вы становитесь взрослее, лучше обращать внимание на достойных друзей, которых много не бывает.

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14. Ложиться спать в разное время

Качество сна напрямую влияет на ваше самочувствие и состояние днем. Ложиться спать в три часа ночи или в пять утра — не самое подходящее время для серьезного человека. Возьмите за правило ложиться вовремя. Пусть это будет хотя бы в полночь. Если каждую ночь вы будете засыпать в одно и то же время, то сразу заметите, насколько улучшилось качество вашего сна.

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13. Пить дешевый алкоголь

Злоупотребление алкоголем — само по себе вредная привычка, а злоупотребление дешевыми напитками в разы увеличивает вред. Потратив чуть больше денег на качественный алкогольный напиток, вы, во-первых, не сможете выпить его много, а, во-вторых, удовольствие, которые вы от него получите, будет в разы больше, чем от дешевого аналога.

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12. Делать вещи просто потому, что вы «должны» их делать

Когда дело доходит до посещения вечеринок или других общественных мероприятий, на которые вы не хотите идти — просто не идите туда. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на те вещи, которые вы не хотите делать.

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11. Проводить время с людьми, с которыми вы чувствуете себя незначительными

Хватит тратить время на людей, которые не воспринимают вас всерьез. Всем не угодишь. Лучше проведите это время с хорошими друзьями, которые любят вас и ценят таким, какой вы есть.

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10. Игнорировать экологически чистые продукты

Чтобы изменить мир вокруг, надо начать с себя. Поэтому начните заботиться об окружающей среде, покупая экологические средства для мытья посуды, бумажные пакеты и другие продукты, не загрязняющие атмосферу.

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9. Срывать планы в самую последнюю минуту

Перестаньте быть безотказным в моменты, когда человек хочет с вами договориться о будущих планах. Если вы не хотите планировать что-то, будьте реалистичными. Лучше сказать о том, что вы не собираетесь ехать на уик-энд в горы с друзьями, чем сообщить об этом в последний момент. Такие выходки всех бесят.

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8. Оставлять пустые карманы к концу месяца

Пора перестать жить от зарплаты до зарплаты и постараться быть менее расточительными. Советуем проследить, на каких вещах можно сэкономить, от каких капризов отказаться, чтобы к концу месяца не занимать деньги у друзей или родителей.

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7. Избегать неприятных разговоров

Чаще всего привычкой избегать нежелательных разговоров обладают молодые люди. Однако, когда вы становитесь старше и ответственнее, эти трюки уже не прокатывают. Лучше встретить проблему лицом к лицу и быстрее сбросить тяжелый груз, чем томиться в ожидании страшного разговора с упреками и критикой в свой адрес.

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6. Тусоваться всю ночь напролет

Как бы вы это ни отрицали, но с возрастом похмелье становится все беспощаднее. Тусоваться всю ночь напролет на регулярной основе можно было в 20 лет. А в 30 постарайтесь позволять это себе не чаще, чем раз в месяц.

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5. Отходить от пятничной ночи всю субботу

Это грозит тем, кто пренебрегает вышестоящим пунктом. Нет ничего хуже, чем потратить весь день субботы на реабилитацию после взрывной пятницы.

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4. Сильно волноваться о том, что о вас подумают окружающие

Беспокойства по поводу того, что могут о вас подумать окружающие — одна из самых напрасных трат энергии в нашей жизни. Запомните: каждый занят собой, и никто не будет критиковать вас всю оставшуюся жизнь за то, что вы поскользнулись на той кожуре от банана.

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3. Не иметь долгосрочного плана

Время, когда вы могли жить только сегодняшним днем — осталось позади. Когда вам исполняется 30, вы уже должны знать, хотите ли вы иметь семью и детей, и если да, то когда. То же касается дома, квартиры, машины и прочих вещей. Потратьте свое время на размышления о будущем. Проанализируйте вашу текущую ситуацию. Все ли вас устраивает, и не хотите ли вы что-нибудь изменить? Составьте долгосрочный план развития вашей жизни. Добро пожаловать во взрослую жизнь!

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2. Покупать каждый день кофе

Просто подумайте, а лучше посчитайте, сколько в год у вас уйдет денег на покупку ежедневного будничного кофе. Возможно, этот пункт трат как раз стоит вычеркнуть из списка покупок, которые оставляют вас с пустыми карманами к концу месяца.

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1. Сравнивать себя с другими

Пора перестать сопоставлять свои достижения с достижениями друзей. Всегда найдется Илон Маск или сын маминой подруги, который обгонит вас в этой гонке. Не демотивируйте себя лишними мыслями об успехе других. Занимайтесь собой.

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