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Футболка с надписью «счастливый» стала символом рабства
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Футболка с надписью «счастливый» стала символом рабства 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Группа молодых активистов из Азии разместила в сети видеоролик о жестокой эксплуатации человеческого труда на заводах по изготовлению товаров для модной индустрии. Об этом сообщает Fashion Network.
На видео продемонстрированы рабские условия, в которых каждый день вынуждены работать люди, чтобы произвести футболку с надписью happy («счастливый»).
Ролик был опубликован на YouTube и набрал 35 тысяч просмотров.
По информации Международной организации по миграции (МОМ), люди, занятые на производстве (в основном, азиаты и чернокожие), ежедневно перерабатывают, ночуют в непригодных для жизни помещениях и не имеют документов, которые позволили бы им сменить работу.
«За каждым модным луком на обложке глянцевого журнала стоит история человека, который подвергся эксплуатации», — рассказала участница МОМ тайский дизайнер Камоннарт Онгванди (Kamonnart Ongwandee).
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