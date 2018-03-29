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Генконсульство Китая выразило соболезнования родным погибших в Кемерово
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Генконсульство Китая выразило соболезнования родным погибших в Кемерово 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Генеральный консул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщает в четверг мэрия приморской столицы.
Отмечается, что генконсул направил официальное письмо на имя главы Владивостока Виталия Веркеенко, в котором просит передать слова глубокого соболезнования.
"От имени всех сотрудников генерального консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке выражаю огромное сочувствие близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии. Мы искренне разделяем всю эту боль и горечь", — написал Янь Вэньбинь.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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