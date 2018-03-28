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Ремонт трех подъездов жилого дома завершили в Филимонковском
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Ремонт трех подъездов жилого дома завершили в Филимонковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Завершился ремонт трех подъездов в одном из многоквартирных домов поселения Филимонковское. Об этом 28 марта сообщила заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Тимохина.
— Мы уже сдали на проверку в специализированную инспекцию три подъезда по адресу: Светлый бульвар, дом №5, корпус №2. Теперь приступили к работам в корпусе №1, — уточнила Ольга Тимохина.
По плану в подъездах была осуществлена замена входных дверей. Кроме того, прошел частичный ремонт плитки и поручней.
Сотрудники подрядной организации оштукатурили и покрасили стены, восстановили лестничные ступени и заменили светильники.
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