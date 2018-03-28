Ремонт трех подъездов жилого дома завершили в Филимонковском

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Завершился ремонт трех подъездов в одном из многоквартирных домов поселения Филимонковское. Об этом 28 марта сообщила заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Тимохина

— Мы уже сдали на проверку в специализированную инспекцию три подъезда по адресу: Светлый бульвар, дом №5, корпус №2. Теперь приступили к работам в корпусе №1, — уточнила Ольга Тимохина.

По плану в подъездах была осуществлена замена входных дверей. Кроме того, прошел частичный ремонт плитки и поручней.

Сотрудники подрядной организации оштукатурили и покрасили стены, восстановили лестничные ступени и заменили светильники.