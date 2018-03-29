Ремонт трех подъездов жилого дома завершился в поселении Филимонковское в ТиНАО

Три подъезда жилого многоквартирного дома были отремонтированы в поселении Филимонковское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

«Три подъезда жилого многоквартирного дома в Филимонковском были отремонтированы», — говорится в сообщениии.

Уточняется, что в подъездах была осуществлена замена входных дверей, прошел частичный ремонт плитки и поручней. Строители оштукатурили и покрасили стены.

«Мы уже сдали в жилищную инспекцию три подъезда по адресу: ул. Светлый бульвар, д. 5, корп. 2. Теперь приступили к работам в корп. 1», — приводятся в материале слова заместителя главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольги Тимохиной

В пресс-службе добавили, что были также выполнены работы по восстановлению лестничных ступеней и замене светильников.