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Ремонт трех подъездов жилого дома завершился в поселении Филимонковское в ТиНАО
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Ремонт трех подъездов жилого дома завершился в поселении Филимонковское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Три подъезда жилого многоквартирного дома были отремонтированы в поселении Филимонковское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.
«Три подъезда жилого многоквартирного дома в Филимонковском были отремонтированы», — говорится в сообщениии.
Уточняется, что в подъездах была осуществлена замена входных дверей, прошел частичный ремонт плитки и поручней. Строители оштукатурили и покрасили стены.
«Мы уже сдали в жилищную инспекцию три подъезда по адресу: ул. Светлый бульвар, д. 5, корп. 2. Теперь приступили к работам в корп. 1», — приводятся в материале слова заместителя главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольги Тимохиной.
В пресс-службе добавили, что были также выполнены работы по восстановлению лестничных ступеней и замене светильников.
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