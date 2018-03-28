Жительнице Великобритании едва не ампутировали ногу из‐за укуса паука

Паук укусил 19‐летнюю девушку, когда она принимала ванну, в Великобритании. Спустя несколько дней нога Алекс серьезно распухла.

Англичанка обратилась в больницу через несколько дней после водных процедур, сообщил сайт «Мир 24». Девушка пожаловалась на покраснение и дискомфорт, и ей выписали обезболивающее. Пострадавшая повторно пришла на прием, потому что ее нога распухла.

Я буквально не могла спать. Это было похоже на то, что в моей ноге булавки и иголки. Я постоянна плакала

— Алекс.

Врачи пришли к мнению, что Алекс укусил паук, и сделали операцию. Ближайшие

две-три недели пациентка проведет в больнице.

В Малайзии командир королевского спецподразделения пожарной и спасательной службы, члены которого занимались отловом ядовитых змей, погиб от укуса кобры.