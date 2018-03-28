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Жительнице Великобритании едва не ампутировали ногу из‐за укуса паука
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Жительнице Великобритании едва не ампутировали ногу из‐за укуса паука 

360tv.ru 54 минуты назад
Паук укусил 19‐летнюю девушку, когда она принимала ванну, в Великобритании. Спустя несколько дней нога Алекс серьезно распухла.
Англичанка обратилась в больницу через несколько дней после водных процедур, сообщил сайт «Мир 24». Девушка пожаловалась на покраснение и дискомфорт, и ей выписали обезболивающее. Пострадавшая повторно пришла на прием, потому что ее нога распухла.
Я буквально не могла спать. Это было похоже на то, что в моей ноге булавки и иголки. Я постоянна плакала
— Алекс.
Врачи пришли к мнению, что Алекс укусил паук, и сделали операцию. Ближайшие
две-три  недели пациентка проведет в больнице.
В Малайзии командир королевского спецподразделения пожарной и спасательной службы, члены которого занимались отловом ядовитых змей, погиб от укуса кобры.
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