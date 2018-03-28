Интеллектуальные права российских дизайнеров предложили защитить законодательно

В России необходимо ввести механизм временной правовой охраны интеллектуальных прав национальных производителей одежды, обуви и аксессуаров.

Как следует из пояснительной записки к документу, который имеется в распоряжении « Парламентской газеты », изменения предлагается внести в часть четвёртую Гражданского кодекса, что поможет поддержать сферу лёгкой промышленности страны посредством усовершенствования механизма патентования промышленных образцов через предоставление временной правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности дизайнеров.

Депутат указывает, что авторское право защищает форму произведения, но не его содержание. С учётом этого факта в случаях, когда происходит частичное заимствование объекта авторских прав, доказать нарушение права представляется почти невозможным.

Это, по словам парламентария, особенно актуально для сферы лёгкой промышленности, когда происходит заимствование общей концепции дизайна с несущественными изменениями.

Возникающее в силу факта создания, не требующее какой-либо регистрации исключительное право на произведения авторских прав сложно защищается в судебном порядке.

Кроме факта нарушения, автору необходимо доказывать собственное авторство.

Совокупность названных обстоятельств делает процесс защиты прав на произведение долгим, затратным и неэффективным. В то же время институт промышленного образца предусмотрен законодательством непосредственно для охраны внешнего вида (дизайна) изделий, в том числе дизайна изделий лёгкой промышленности.

Предусматривая специальную патентно-правовую охрану для внешнего вида изделий, законодатель исходил из необходимости охраны содержания объекта, а не его формы. В этом смысле патентно-правовая охрана с использованием средств защиты, предусмотренных для промышленных образцов, адекватно отвечает требованиям защиты прав дизайнеров, уверена Наталья Костенко.