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Джереми Микс и Хлоя Грин ждут первенца?
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Джереми Микс и Хлоя Грин ждут первенца? 

Sunmag 46 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
«Самый красивый преступник» и его девушка Хлоя Грин в скором времени могут оказаться родителями! Об этом источники сообщили журналу Us Weekly. Выяснилось, что Хлоя уже давно хочет забеременеть и ради этого даже отказалась от алкоголя, а Джереми Микс, у которого есть восьмилетний сын от бывшей жены Мелиссы, полностью ее поддерживает. В недалеком будущем пара и вовсе планирует переехать куда-нибудь, где можно будет создать полноценную семью и тихое уютное гнездышко. К счастью, сделать это они могут в любой момент: Хлоя, как мы помним, наследница многомиллиардной империи Topshop и дочь сэра Филиппа Грина.
«Родители Хлои смирились с ее выбором. Они поняли, что Джереми в любом случае станет частью их семьи, и тут ничего не поделаешь — настолько она любит его, — рассказал инсайдер. — Впрочем, Джереми тоже приложил немало усилий, чтобы его приняли в высшем обществе. Может, у него и есть недостатки, но он заботится о Хлое и делает ее счастливой, плюс ко всему он весьма работоспособный и не любит сидеть без дела. Родителям Хлои ничего не оставалось, кроме как проявить понимание к происходящему».
Правда, бывшая жена Джереми предостерегла бы Хлою и ее родителей, если бы могла. «Если новость про беременность — действительно правда, то это просто еще одна пощечина Мелиссе, — рассказал источник со стороны девушки. — Джереми присылает ей крошечные по сравнению с его нынешним заработком алименты. И это при том, что она поддерживала его, работала и заботилась о детях, в том числе и об их общем ребенке, пока он только и делал, что слонялся по улицам, и в итоге попал в беду. Но даже когда он загремел в тюрьму, Мел была рядом. Жаль, что благодарность Джереми оказалась невелика».
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