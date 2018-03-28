Ещё
Елена Ясевич поделилась волшебной фразой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Ясевич поделилась волшебной фразой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
По словам ясновидящей, которая к тому же недавно стала мамой, существует одна простая фраза, обладающая волшебным эффектом. Для ярых скептиков девушка заметила, что о волшебном воздействии этих слов на человека говорят даже психологи.
Для того, чтобы проблема исчезла или стала менее значимой, достаточно просто сказать: «Я не знаю как, но…» Продолжение может быть любым: я избавлюсь от проблем со здоровьем, я сдам экзамен, я найду новую работу и т.д. Такой способ отпустить какой-либо измучивший человека вопрос помогает разгрузить сознание и быстрее найти выход.
Елена заметила, что подобная фраза напоминает щит, отгораживающий человека от угрозы. Такую защиту можно использовать в любой жизненной ситуации. Это отличный вариант для избавления от чувства тревоги, безвыходного положения. Сложный, неразрешимый вопрос перестает подпитываться людскими страхами и постепенно ослабевает.
На фоне произошедшей трагедии многие подписчики Елены, у которых камнем на душе лежит эмоциональный груз, поблагодарили ясновидящую: «Прочитав сегодняшний ваш пост, не знаю как, но на душе стало легче. Спасибо вам большое, за простой, но очень полезный пост!»
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Хилькевич показала "сомнительные" кулинарные способности Надежда Ангарская показала детское фото Эмили Ратаковски показала фото без одежды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»2
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение