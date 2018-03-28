Елена Ясевич поделилась волшебной фразой

По словам ясновидящей, которая к тому же недавно стала мамой, существует одна простая фраза, обладающая волшебным эффектом. Для ярых скептиков девушка заметила, что о волшебном воздействии этих слов на человека говорят даже психологи.

Для того, чтобы проблема исчезла или стала менее значимой, достаточно просто сказать: «Я не знаю как, но…» Продолжение может быть любым: я избавлюсь от проблем со здоровьем, я сдам экзамен, я найду новую работу и т.д. Такой способ отпустить какой-либо измучивший человека вопрос помогает разгрузить сознание и быстрее найти выход.

Елена заметила, что подобная фраза напоминает щит, отгораживающий человека от угрозы. Такую защиту можно использовать в любой жизненной ситуации. Это отличный вариант для избавления от чувства тревоги, безвыходного положения. Сложный, неразрешимый вопрос перестает подпитываться людскими страхами и постепенно ослабевает.

На фоне произошедшей трагедии многие подписчики Елены, у которых камнем на душе лежит эмоциональный груз, поблагодарили ясновидящую: «Прочитав сегодняшний ваш пост, не знаю как, но на душе стало легче. Спасибо вам большое, за простой, но очень полезный пост!»