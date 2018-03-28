Селена Гомес и Дженнифер Энистон станут гостями на молодежном празднике 

Звезда сериала «Волшебники из Вейверли Плейс» Селена Гомес выступит на концерте WE Day, посвященному лучшим представителям молодежи, которые делают значимые изменения в стране и в мире. Сообщается, что ведущим на празднике станет актер Джон Стэймос. На сцену поднимутся Дженнифер Энистон, Морган Фримен, София Карсон, Уилл Феррелл, Николь Ричи, а также музыкальная группа The Chainsmokers.
Я постоянно вдохновляюсь решимостью учеников в WE — энергия, которую они несут, незабываема. Это поколение меняет мир, и я счастлива, что могу разделить этот день с ними!, — сказала Гомес в своем заявлении.
Напомним, что Селена Гомес и Дженнифер Энистон дружат уже много лет. Энистон дает Селене советы в отношениях, в карьере, делится своим опытом, как заботливая мама с дочкой. В одном из своих интервью Гомес призналась, что не смогла бы достичь таких высот без своей подруги.
Отметим, что WE Day — концерт в поддержку лучших представителей молодежи. Праздник состоится 19 апреля.