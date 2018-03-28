Селена Гомес и Дженнифер Энистон станут гостями на молодежном празднике

Морган Фримен, София Карсон, Звезда сериала «Волшебники из Вейверли Плейс» Селена Гомес выступит на концерте WE Day, посвященному лучшим представителям молодежи, которые делают значимые изменения в стране и в мире. Сообщается, что ведущим на празднике станет актер Джон Стэймос. На сцену поднимутся Дженнифер Энистон Уилл Феррелл , Николь Ричи, а также музыкальная группа The Chainsmokers.

Я постоянно вдохновляюсь решимостью учеников в WE — энергия, которую они несут, незабываема. Это поколение меняет мир, и я счастлива, что могу разделить этот день с ними!, — сказала Гомес в своем заявлении.

Напомним, что Селена Гомес и Дженнифер Энистон дружат уже много лет. Энистон дает Селене советы в отношениях, в карьере, делится своим опытом, как заботливая мама с дочкой. В одном из своих интервью Гомес призналась, что не смогла бы достичь таких высот без своей подруги.

Отметим, что WE Day — концерт в поддержку лучших представителей молодежи. Праздник состоится 19 апреля.