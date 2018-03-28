Оградите себя от соцсетей

Очень сложно найти слова утешения для человека, потерявшего члена семьи. Сложно это пережить. И давать советы, как справиться с горем, практически невозможно. Потому что каждая беда индивидуальна. Пожалуй, главный совет: если понимаете, что не справляетесь с горем, которое обрушилось на вас, обращайтесь к специалисту — врачу.

Возможно, ваша ситуация настолько серьезна, что специалист назначит медикаментозное лечение.

Как утешить друга, попавшего в такую трагичную ситуацию… Думаю, что при личной встрече нужно крепко обнять человека, в семье которого случилось горе, дать ему выплакаться. Слова соболезнования помогают сопереживающим людям, но порой бывают лишними для семьи пострадавшего. На мой взгляд, достаточно молчаливого, «тактильного» сочувствия. Нужна какая-то конкретная помощь. Ведь человек в этот период времени растерян, пребывает в состоянии шока. Возьмите на себя посильные хлопоты, окажите конкретную помощь, в которой нуждается человек.

Люди делятся на несколько психотипов. Одни реагируют очень эмоционально, иногда даже экзальтированно. Другие, напротив, переживают все в себе, избегают разговоров на эту тему, замыкаются в своих эмоциях. С виду такие люди производят впечатление холодных, не способных сочувствовать. Но это вовсе не так. На самом деле они более тонкой душевной организации, более чувствительны. И внешняя холодность, невыражение эмоций — психологическая самозащита, когда человек обрастает некой «кожей носорога». Происходит это не специально. Так реагирует наше подсознание.

Поэтому людям такого типа не становится легче, когда они рассказывают о своих эмоциях, переживаниях.

Тем, кто обладает тонкой нервной организацией, лучше на время оградить себя от социальных сетей, не читать публикуемые там новости, сообщения. Все это влияет на эмоциональный фон.

Тем же, кому нужно высказаться, когда есть в этом потребность, — это делать необходимо. Но важно выбирать собеседников, чтобы это не были люди с той самой тонкой нервной организацией, переживающие все внутри. Хотя с виду они нередко кажутся очень сильными, железными. Поэтому главное — думать, кому именно выговариваться.

Скажу простую фразу, может быть, даже банальную: жизнь продолжается. Так устроен мир, что в нем одновременно происходят печальные и радостные события: смерти, катастрофы, дни рождения, свадьбы. Но это отнюдь не говорит об отсутствии сочувствия в обществе. Просто все мы — живые люди.