5 секретов позиции «женщина сверху»

Одни амазонками рождаются, другие — становятся. Если ваш партнер хочет, чтобы вы временами брали инициативу на себя, а у вас никаких идей по поводу того, что в этой позе можно сделать хорошего — не страшно: мы подскажем.

1. Почему эта поза нравится мужчинам?

Во-первых, он может любоваться вашими соблазнительными изгибами и ласкать вашу грудь. Во‑вторых, немного отдохнуть, если устал активно двигаться. И, в-третьих, если он чувствует, что близок к финалу, эта поза поможет ему немного продлить удовольствие.

2. В чем преимущества «позы наездницы» для вас?

Эта позиция позволяет контролировать темп движения, угол и глубину проникновения, так что вы сможете получить тот вид стимуляции, в котором нуждаетесь.

3. Как это делать?

Пусть он ляжет на спину, а вы оседлайте его, опустив колени по обе стороны от его бедер.

Другой вариант: вы можете сесть над ним на корточки, упираясь ладонями в матрас.

Дразните его, пока он еще не вошел в вас, медленно проводя пальцами от его груди все ниже и ниже, потом, опираясь одной рукой о кровать или его грудь, медленно опуститесь.

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Начинайте двигаться вверх и вниз, все быстрее и быстрее. Другой вариант: вы можете лечь грудью на его торс и неторопливо водить тазом по кругу или из стороны в сторону. Но то, что вожжи — в ваших руках, не означает, что вы должны делать всю работу. Он может двигаться вами навстречу или помогать вам, подтягивая вас за бедра.

4. Как внести в эту позу разнообразие?

Чтобы усилить ощущения, пока вы скачете на нем, попросите партнера гладить вашу грудь, живот и стимулировать клитор. Если вам неуютно возвышаться над ним, устроившись «в седле», притяните его к себе за плечи, чтобы вы оба сидели лицом к лицу, обхватив друг друга ногами. Начните раскачиваться вперед-назад. Так вам еще и целоваться удобнее будет.

Еще одна вариация на тему этой позы, которая позволит вам получить максимальную стимуляцию точки G: он лежит на спине, вы поворачиваетесь на 180 градусов, оказавшись лицом к его ступням, и слегка наклоняетесь вперед, продолжая движения.

5. Техника безопасности.

Имейте в виду: когда вы сверху, будьте готовы к тому, что его член может выскочить из вас в любой момент. Просто введите его обратно и продолжайте. Но избегайте слишком сильных и быстрых, размашистых толчков: вы можете согнуть, а при особо неудачном стечении обстоятельств — сломать его пенис (хоть там и нет костей — но есть пещеристые тела, которые тоже возможно повредить). Надо ли рассказывать, что это очень больно и потребует немедленной хирургической помощи.

Так что будьте аккуратной, внимательной и нежной наездницей, чтобы не навредить своей «лошадке».