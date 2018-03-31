Известная американская серфингистка без руки стала мамой во второй раз

28-летняя американка Бетани Хэмилтон — одна из лучших серфингисток в мире. Удивительно, но достичь таких высот девушке удалось без одной руки, которую в детстве ей откусила огромная акула.

Бетани Хэмилтон выросла в семье серфингистов. Впервые она встала на доску в пятилетнем возрасте. Когда девочке было 13 лет, во время катания на волнах ей откусила руку 4-метровая тигровая акула. Друзья смогли оказать Бетани первую помощь и быстро доставить в больницу. Девочка тогда потеряла 60% крови и чудом выжила.

Больше всего Бетани боялась, что она больше не сможет кататься на доске, а окружающие начнут ее сторониться. Однако эти страхи были напрасными. Спустя всего месяц после страшного происшествия девушка вернулась к занятиям серфингом и достигла больших успехов в этом деле. Она занимает призовые места на мировых чемпионатах по этому виду спорту. Также Бетани попробовала себя на литературном поприще. Она написала автобиографию «Soul Surfer», которая была выпущена в 2004 году и стала очень популярной. А в 2011 году книга была экранизирована.

В личной жизни у Бетани тоже все сложилось удачно. В 2012 году она познакомилась с заядлым серфингистом Адамом Дирксом. Спустя год влюбленные поженились, а еще через два года у них родился первый ребенок — сын Тобиас. И вот несколько дней назад в этой замечательной семье снова случилось пополнение. У супругов родился второй ребенок. «Мы очень рады приветствовать нашего сына Уэсли Филлипа Диркса в этом мире! Мы благодарны Богу за наших двух парней!» — подписала новую фотографию Бетани на своей страничке в Инстаграме.

Девушка ведет свой микроблог, который вдохновляет множество людей по всему миру. На него подписаны уже 1,7 миллиона человек, которые каждый день восхищаются мужеством и упорством Бетани. На этот раз фолловеры поздравили спортсменку и ее семью с радостным событием: «Поздравляю всю вашу прекрасную семью с этой радостью» «Какие вы все красивые! А ваши маленькие мальчики просто чудо» «Как приятно видеть, когда Бог благословляет замечательных людей» «Так приятно смотреть на вас всех! Счастья вам и много прекрасных моментов в жизни».

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