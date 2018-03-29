Малыши на драйве

Мало кто из взрослых помнит, как трудно бывает в раннем детстве с нуля осваивать умения, которые считаются в обществе базовыми или элементарными: вовремя ложиться спать и вовремя просыпаться, самостоятельно есть и мыться, одеваться и следовать распорядку дня. Или напротив того — расслабиться и выбросить все заботы из головы. Книги для самых маленьких учат этому на примере героев-детей и героев-животных. Обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова собрала книжные новинки для дошкольников, которые будет весело и полезно прочесть детям и их родителям.

Сесил Джослин «Храбрый слоненок. Слоненок в Китае» (иллюстрации Леонарда Вейсгарда, перевод Натальи Калошиной, изд-во «Самокат») 0+

Как известно, даже самое простое действие, совершаемое в первый раз в жизни, может даться не так уж и легко. Маленьким детям такие подвиги приходится совершать по несколько раз на дню: самостоятельно одеться или раздеться, самостоятельно умыться, почистить зубы или лечь спать. И вот маленький слоненок на протяжении всей первой части готовится к какому-то большому для него, трудному делу. Читатель пока не знает, к какому, и на этом все построено: ребенок основательно подкрепляется и прихватывает еды в дорогу; надевает папины сапоги, дедушкин цилиндр и дядюшкину шубу; берет фонарь и игрушечного Медведя; прощается по очереди со всеми родственниками. А в финале выясняется, что он просто первый раз в жизни самостоятельно укладывался спать. Несмотря на то что книжка американки Сесил Джослин вышла в 1960 году, понимание мира маленького ребенка и бережное к нему отношение в ней абсолютно сегодняшнее. Вторая часть рассказывает о том, как слоненок на пляже роет туннель в Китай и почти добивается своего. Отдельной строкой хотелось бы отметить с большим юмором и вкусом выполненные иллюстрации Леонарда Вейсгарда.

Астрид Деборд, Полин Мартен «Пора спать!» (перевод Сони Штерн, изд-во «Самокат») 0+

Еще одна, на сей раз французская, серия книг для совсем маленьких детей и их измученных родителей, в литературной и изобразительной форме проговаривающая большие и маленькие победы и поражения начала человеческий жизни. Ее главный герой — мальчик Лева. У Левы есть мама, папа, сестра, бабушка и двоюродная бабушка в Америке, которая звонит по ночам. А еще Лева по ночам не спит. И все родные по очереди предпринимают различные попытки его уложить: читают сказки ребенку, книги по детской психологии себе, бабушка, как обычно, говорит, что родители все делают не так и отправляется укладывать внука сама. В результате вся семья засыпает, кто где, а Леве, заботливо укрывшему своих беспокойных взрослых, ничего не остается, как лечь спать в родительскую постель — ведь в его кроватке уже давно спит мама. В этой серии также вышли книги «Моя любовь» — о чувствах, которые испытывают друг к другу родители и дети, и «Моя младшая сестра» — о младших детях в семье.

Еще одна семейная, но уже стихотворная история в переводе блистательной Марины Бородицкой о девочке, которая с мамой вырезала и раскрасила гирлянду бумажных куколок: «Кукол звали Кэт и Клод, Мэри-задом-наперед, бедный Джим с двумя носами и красавица Шарлот». Девочка делала так, чтобы куклы танцевали, убегали от динозавра, поехали в деревню в гости к свинкам, любовались звездами. А потом пришел вредный мальчишка и разрезал их ножницами. Но дело не в куклах, а в том, что когда девочка выросла, у нее родилась дочь. И бывшая маленькая девочка вырезала со своей теперешней маленькой девочкой таких же кукол, но уже с другими именами: «Кукол звали Пам и Пэт, и застенчивая Бэт, Боб с одной длиннющей бровью и красавица Жаннет». Коротенькая детская книжка о длинной и цикличной человеческой жизни и разных поколениях одной семьи.

Майкл Бонд известен абсолютно всем как литературный отец «медвежонка Паддингтона из дремучего Перу». Но он сочинял истории не только про медведей, но и про животных помельче. Например, про семейство домовых мышей. Мистер Пикс, миссис Пикс и тринадцать их мышат (счастливое число — считают родители) живут в замке состоятельного графа, но не где-нибудь по подвалам и кладовкам, а в специальном кукольном доме. Дом этот так хорош и изящен, что все посетители замка непременно его фотографируют. В это время мыши, конечно, прячутся. Тем не менее, им комфортно в их жилище, к тому же они следят в нем за чистотой и порядком. Но однажды случилась беда: в замке начался ремонт. Цементная пыль и пятна краски испортили кукольный домик. И мышам пришлось искать новое место для жизни. Но о ком бы Майкл Бонд ни писал — о медведях или мышах, длинные книги или короткие, — финал будет неизменно счастливым. Вот и у мышей все сложится наилучшим образом.

Стараниями переводчицы Ольги Варшавер американка Кейт ДиКамилло довольно полно представлена на русском языке. Выходил и ее знаменитый «Кролик Эдвард», и «Свинка Мила», и подростковая повесть «Флора и Одиссей», и другие книги. «Приключения курочки Луизы» адресованы совсем маленьким читателям и даже скорее слушателям. Итак, Луиза живет в курятнике (очень уютном, у заботливых хозяев), но ее тяга к путешествиям необорима. Поэтому она все время куда-то подается: то в плавание на настоящем корабле, то в цирковые артистки, то на Восток. Странствия ее заканчиваются всегда одинаково: рано или поздно она попадает в переделку, очень изобретательно, но с риском для жизни из нее выпутывается, возвращается в родной курятник и сладко засыпает в гнезде. Но не стоит думать, что это надолго. Таков уж характер у Луизы.

Эмили Граветт «Полный порядок» (перевод Марины Бородицкой, изд-во «Лабиринт Пресс») 4+

Если бы герой этой книжки был не барсук, а человек, то мы бы сказали, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, выраженное в маниакальном стремлении к чистоте и порядку. Само по себе это может быть и не плохо, но трудность заключается в том, что барсук живет в лесу. Поэтому с упорством, достойным лучшего применения, он выпалывает выбивающиеся из общей цветовой гаммы растения, моет и чистит животных и птиц, подбирает сухие листья, пылесосит тропинки и даже выкорчевал все деревья в чащобе, потому что у них кривые ветки. Дело закончилось тем, что на месте чащобы барсук залил ровное бетонное поле. Тогда его нервы наконец успокоились, но тут зверь с ужасом обнаружил, что ему больше нечего есть (насекомые теперь не только под землей, но и под слоем бетона) и негде жить (нора тоже залита цементом). В этот момент барсук излечивается от своего занудства и бросается снова сажать лес. Родители обычно ищут воспитательный момент в книге и, на первый взгляд, здесь его как будто нет. Но идея «пусть цветут все цветы» очень богата в педагогическом отношении.

Эта книжка должна понравиться большинству детей и взбесить многих взрослых, которые любят судить по обложке и ленятся заглядывать в содержание. Говоря научным языком, она про метеоризм. Или попросту — про пуканье. И собственно, ее название говорит само за себя в том смысле, что в книге с большим количеством примеров и отменным чувством юмора рассказывается, что газы образуются в желудке и кишечнике абсолютно любого живого существа — от слона до муравья. Автор текста Борис Войцеховский объясняет, как этот процесс происходит с точки зрения физики и как некоторые виды животных им пользуются с точки зрения биологии. Например, личинка бисерной златоглазки выпускает такой ядовитый газ, что он может обездвижить сразу до шести термитов. А ламантины, регулируя объем газа в организме, погружаются на дно или всплывают на поверхность.