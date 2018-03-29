6 бесценных качеств, от которых зависит ваша карьера

Качества, которые вам помогут Умение правильно расставлять приоритеты Расставляйте ваши задачи в порядке приоритетности, выделяя наиболее важные и те, которые могут еще подождать, но не хватайтесь за все сразу. Таким образом вы сможете быстрее продвинуться к собственным целям и оперативно достичь желаемого. Чтобы научиться отделять действительно важное от второстепенного, начните свой день с вопроса: «Какие три задачи мне обязательно нужно решить сегодня?» После того, как вы определите ключевые моменты, можете обозначить оставшиеся дела, которые тоже требуют вашего участия, но не являются приоритетными. Умение правильно подать себя Если человек знает свои сильные и слабые стороны, то он способен сделать гораздо больше, чем те, кому неизвестны собственные возможности. Поэтому необходимо регулярно проводить анализ собственных резервов, а также составлять итоги дня (недели, месяца, года), чтобы понять, чего удалось достичь и к чему еще нужно стремиться. К тому же благодаря такому анализу можно оперативно скорректировать свои действия и, как результат, разрешить ту или иную ситуацию в свою пользу. Умение применять на практике свои знания Эрудиция и любознательность — вот те козыри, которые помогут вам быстро продвинуться по карьерной лестнице. Ведь эрудированный сотрудник быстрее генерирует креативные идеи, оперативно находит нестандартные пути решения того или иного вопроса, а также знает, как оптимизировать процесс, чтобы добиться еще больших результатов. Умение сглаживать конфликтные ситуации Сплетников и интриганов не любит никто. Действительно, какому руководителю захочется держать в компании сотрудника, который обсуждает всех и вся, да еще и норовит устроить какую-нибудь революцию. Поэтому необходимо научиться убедительно реагировать и своевременно решать любую конфликтную ситуацию, а еще лучше — постараться не доводить до того момента, когда страсти начнут накаляться. Умение прислушиваться к людям и делать выводы Это весьма важное качество, особенно для руководителей. Если вы привыкли идти вперед, ориентируясь лишь на собственное мнение, даже если оно ошибочно, то не удивляйтесь, что вам будут до поры до времени указывать на ошибки, а затем и на дверь. Поэтому вместо того чтобы фыркать в ответ на дельные советы коллег, лучше научитесь разделять управленческие качества (эмпатия, эмоциональный интеллект, умение общаться и презентовать свои идеи) и профессиональные навыки (правильно ставить задачи и искать пути решения, грамотно проводить переговоры и не забывать об обратной связи). Умение работать как в команде, так и самостоятельно Если вы привыкли полностью вести проект, контролируя весь процесс от «а» до «я», то это, конечно, прекрасно. Инициатива высоко ценится среди работодателей. Однако есть такие моменты, когда нужна коллективная работа, во время которой не стоит тянуть одеяло на себя, а полагаться на знания и умения всей команды. К сожалению, таких универсалов в наше время немного. И зачастую работник показывает блестящие результаты, когда ему дают вести отдельный проект, но теряется и пасует, как только его просят поработать над какими-то совместными задачами. Качества, от которых стоит отказаться Нежелание общаться с коллективом Угрюмый бука в коллективе мало кому понравится, это факт. Поэтому если вы привыкли отказывать сослуживцам в помощи, игнорировать их просьбы или демонстративно отмалчиваться, когда решается какой-либо важный вопрос, то не удивляйтесь тому, что в скором времени вас просто вежливо попросят оставить компанию. Другой вопрос, если вам навязывают обучение сотрудников, намекая, что ваш бесценный опыт пора передать и другим людям. В таком случае обсудите с руководством, на каких началах вы будете проводить обучение и чем это будет полезно конкретно для вас. Нежелание развиваться и учиться чему-то новому Пассивное отношение к работе вам точно не поможет сделать блестящую карьеру. Ведь никакому руководителю не понравится сотрудник, который просто тихо отсиживается в углу, всем своим видом показывая, что лучше его не трогать. Помните, как в фильме «Служебный роман» начальство отзывалось об одном из своих сотрудников: «он вялый, безынициативный и вообще не способен ни на какие трудовые подвиги»? И даже если с самого начала вам удавалось тихонько отсиживаться за спинами коллег, то со временем ваше поведение заставит руководство задуматься, а нужны ли вы вообще компании? К тому же в последнее время на рынке труда наблюдается высокая конкуренция, а чтобы выделиться на фоне остальных, необходимо постоянно развивать профессиональные навыки, предлагать креативные идеи и рассказывать, что вы еще можете сделать для компании. Фото: Shutterstock