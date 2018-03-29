Открытие недели: противозачаточные таблетки для мужчин скоро поступят в продажу

Дорогой, прими таблетку

Фото: Depositphotos.com На прошедшем в Чикаго Конгрессе Эндокринологического общества США были обнародованы результаты первого этапа клинических исследований нового препарата, приём которого обещает мужчинам все радости безопасного секса без негативных последствий для здоровья. Руководитель группы разработчиков Стефани Пейдж представила на конгрессе доклад, в котором подробно описаны выводы по итогам первого этапа тестирования нового мужского контрацептива на 83-х добровольцах. Таблетки подавляют процесс производство организмом сперматозоидов, не снижая при этом половую функцию. Также они, в отличие от аналогов, не влияют негативно на работу почек и печени. Впереди следующий этап испытаний: учёным предстоит изучить надёжность контрацептивов при долговременном приёме.

Укол или таблетка: мужской выбор

«Мы сделали беспрецедентный шаг вперёд в развитии контрацепции, предлагая мужчинам концепцию таблеток для ежедневного приёма. Оральные контрацептивы на основе вещества диметандролон ундеканоат (DMUA) безопасны и в то же время эффективны. Достаточно принимать их всего раз в сутки, что также — достижение. Многие мужчины предпочтут такую форму контрацепции уже представленным в аптеках инъекционным препаратам и гелям, временно блокирующим семявыводящие протоки, » — рассказала Стефани Пейдж порталу Science Daily.

Гендерное равенство: кто пить будет?

Считается, что именно изобретение оральных контрацептивов дало толчок эмансипации женщин в XX веке. К чему приведёт появление в веке XXI противозачаточных таблеток для мужчин — все мы скоро узнаем. Вскоре у каждой пары будет выбор, на чьи плечи возложить обязанность ежедневного приёма противозачаточных таблеток и сопутствующие ей риски гормонального дисбаланса.