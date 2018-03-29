Восстание против интервентов, фонари на вкусном масле и столетие авиапочты

История уличного освещения Москвы началась почти 300 лет тому назад благодаря приказу императрицы Анны Иоанновны. За это время иллюминация столицы прошла гигантский путь развития.

1611 год. Этот день в истории земли московской ознаменован печальным событием — восстанием против польского гарнизона, стоявшего в столице. Занимавшие московские крепости поляки напали на горожан в Китай-городе, множество из них перебили и вытеснили в Белый город. В течение трех дней Москва полностью выгорела, множество людей погибло. Восстание в столице было преждевременным. Передовые силы Земского ополчения уже прибыли в окрестности столицы. Им пришлось вступить в бой до подхода главных сил, и они были разбиты поляками.

1730 год. Почти 300 лет назад улицы столицы «озарили» первые фонари. Эпоха освещения в Москве началась с приказа императрицы Анны Иоанновны, велевшей по большим улицам поставить на столбах фонари. Заправлялись они конопляным маслом. Горело оно плохо и по силе освещения было сравнимо с двумя свечами. Зато вкус у конопляного масла оказался вполне терпимым. Следить за фонарями обязаны были пожарные, которые большую часть этого масла, отпускавшегося им для освещения улиц (к слову, довольно плохого качества), пускали на заправку для каши. В те годы даже был календарь, регламентирующий освещение улиц.

1918 год. Российская авиапочта отмечает сегодня юбилей — 100 лет со дня первого отправления. Возникла она благодаря настойчивости комиссара Управления морской авиации А. П. Онуфриева. Благодаря его энергии для перевозки почты были выделены четыре гидроплана типа М-9 конструкции Д. П. Григоровича. Сделать первый рейс из Петрограда в Москву согласились инструктор Ораниенбаумской авиашколы Бабенко и летчики Волков, Држанков и Кутьин. Регулярная доставка авиапочты началась в 1923 году.