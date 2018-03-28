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Потерявший семью в пожаре мужчина оценил работу замгубернатора Цивилева
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Потерявший семью в пожаре мужчина оценил работу замгубернатора Цивилева 

Деловая газета «Взгляд» 28 марта 2018
Фото: Амител
Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял всю семью при пожаре в ТРК «Зимняя вишня», в эфире «Пусть говорят» на Первом канале рассказал о хорошей работе замгубернатора Сергея Цивилева, с которым у него ранее произошел конфликт на митинге.
Востриков поблагодарил Цивилева, который работает с родственниками погибших, передает Vse24. По его словам, «этот человек сейчас здесь по сути всем руководит».
Востриков отметил, что Цивилев «не из нашей администрации», имея в виду, что чиновник был назначен на пост замгубернатора всего около месяца назад.
Также кемеровчанин сообщил, что на митинге во вторник было много провокаторов, кричавших про большое количество трупов.
«Однозначно на этой трагедии хотят что-то сделать такое…У нас нет какой-то цели…перевороты, свергать… Мы хотим добиться истины», — сказал Востриков.
Мужчина отметил, что «поступает очень много противоречивой информации, идут действительно вбросы, однозначно нас разогревают».
Во вторник на митинге кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев обвинил Игоря Вострикова, потерявшего на пожаре жену, трех детей и сестру, в попытке пиара. Чуть позже Цивилев просил прощения у кемеровчан на коленях.
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