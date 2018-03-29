Покажи свой Instagram: смотрим, как в Тюмени проходят будни пилота, а юрист готовит вкусную еду

Этим весенним утром четверга (хоть погода и немного подводит) хотим познакомить вас с 10 интересными тюменцами. Их можно смело назвать блогерами, хотя тут история про другое. Все эти люди просто выкладывают снимки о том, что им близко и интересно. И получается очень даже хорошо. Пилот щедро делится кадрами из кабины самолёта, сибирячка рассказывает о жизни в Бразилии, иллюстратор очаровывает нежностью акварельных рисунков, а одна из самых красивых девушек России… В общем, сами смотрите. Любопытно же.

Ну, здравствуй, Питер Пока одни грезят о визите в северную столицу России, другие собираются и едут. Некоторые даже остаются там жить. Одна из таких — девушка с фотоаппаратом из города на Туре. Анна делает захватывающие дух пейзажные зарисовки, портреты красивых девушек и брутальных мужчин. Показываем один из почти 2000 её чудесных кадров. Остальные, кстати, тоже чудо, как хороши.

Публикация от Anya Avilova (@ohmyannet) 25 Мар 2018 в 12:17 PDT Первым делом — самолёты Этот мужчина носит красивую форму пилота, виртуозно управляет самолётом и шлёт вам приветы с заоблачных высот. На его кадрах — отрывки из путешествий по миру и приборные панели воздушных судов. Всего накопилось чуть более 200 кадров, и это — только начало.

Публикация от Ilya (@i1ya_medvedev) 24 Мар 2018 в 3:36 PDT Ресницы, чувственные губы и вот это всё Девушка с красивым именем Виолетта — профессиональный визажист. Она запросто делится результатами своих творений, которыми любуются 55 тысяч человек. Потому, что это действительно очень красиво. Правда ведь, а?

Публикация от V I O L E T T A R O S S A (@vi_rossa) 23 Дек 2017 в 6:56 PST Танцы, пляжи и счастливые улыбки Надежда вместе с мужем живут в солнечной Бразилии. Тут лето круглый год, годы вкуснейших фруктов прямо с ветки и вообще хорошо. Правда, по снегу тюменка иногда скучает. Но это легко исправить: нужен всего лишь чемодан и заветный билет на самолёт.

Публикация от Как там в Бразилии? (@zheltyj_angel) 26 Мар 2018 в 9:46 PDT Акварельные шедевры, кофемания и любовь к искусству Иллюстратор Виктория, стройная светловолосая дива, страсть как любит всё красивое. И несёт прекрасное в этот мир, делая отменные кадры. Здесь — то, что ей нравится. С рассуждениями, пометками и краткими ремарками о разном. Но, главное — это нежные акварельные рисунки. Именно они покорили подписчиков творческой девушки, которых набралось уже (подумать только!) 105 тысяч человек.

Публикация от 𝐕. (@vicky_od) 8 Мар 2018 в 11:29 PST Супчики, десерты и рецепты всяких вкусностей Иван — юрист, но дома нередко становится у плиты, чтобы побаловать домашних чем-нибудь вкусненьким. Признаётся, что готовить любит с детства — на радость близким. Но ещё больше создания кулинарных шедевров обожает маленького сынишку и красавицу-жену.

Публикация от Папа, Сын, Еда, Рецепты (@papa_na_kuhne) 17 Мар 2018 в 8:41 PDT Мама, я в Дубае Максим перебрался из Тюмени в ОАЭ больше года назад. Тут всё также не расстаётся с фотокамерой, делая профессионально шикарные кадры. Знакомится со знаменитостями, совершенствует свой разговорный английский и вполне себе неплохо проводит время. Вот, полюбуйтесь. Не жизнь, а сказка.

Публикация от Фотограф Дубай Тюмень Москва (@maximdenisenko) 27 Янв 2018 в 7:00 PST Коронованная особа в самых красивых платьях Её зовут Яна. Нет, не принцесса, а королева. Точнее сказать, самая красивая девушка России по мнению жюри национального конкурса красоты «Мисс Россия-2016». Тогда вместе с короной и заветным титулом получила тюменка всенародную славу, поклонников верных. В том числе и в соцсетях, где ежедневно за ее буднями следят почти 80 тысяч подписчиков.

Публикация от Яна Добровольская🦋 (@dobrovolskaya. y. d) 22 Мар 2018 в 7:43 PDT Однажды в Америке Про Анну, которая вместе с мужем и любимыми питомцами исколесила на машине всю Америку, мы вам уже рассказывали в прошлом ноябре. Тут есть куча полезных лайфхаков для тех, кто впервые собирается в штаты. Годнота, в общем. А тут, на квадратных картинках, то, что мы не показали в нашем материале. Поэтому посмотрите. Красиво так, аж дух захватывает!

Публикация от Анка Галимова (@i_love_husky) 15 Янв 2018 в 3:57 PST Пончик-весельчак, чьи видео смотрит вся страна В свои 21 Софья уже — настоящая знаменитость. Больше одного миллиона поклонников в одном только Инстаграме — это вам не шуточки. А вот в коротких вайнах, которые снимает девушка, юмора хоть отбавляй. Это стоит увидеть. Начать можно прямо сейчас.

Публикация от ⚜Sofa⚜ (@sofiyabroyan) 19 Мар 2018 в 8:00 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Про влюблённых в кофе и красивые тюменские дома, на фоне которых можно запросто снимать кино. И, конечно, про очаровательных питомцев, у которых есть (почти) свои аккаунты в Instagram. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы в VK. Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.