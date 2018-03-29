«Женю готовили к выписке, а он не мог встать с кровати»: в 14-й больнице умер молодой пациент

Близкие 35-летнего екатеринбуржца Евгения Широкова не могут поверить, что после простой, как говорили врачи, операции он так и не пришел в себя. Молодой мужчина умер в феврале в 14-й горбольнице, и теперь семья добивается наказания для врачей.

— Переживаем, что наше дело замнут, — рассказывает мама Евгения Марина Анатольевна. — А виновные не будут наказаны. Последнее время из-за врачебных ошибок гибнет много людей, а врачи ходят безнаказанно и продолжают калечить судьбы людей. Так и произошло с моим сыном. Молодой, 35-летний веселый, жизнерадостный человек, спортсмен, не курящий, не пьющий, подающий огромные надежды… И вмиг все рухнуло.

Кто виноват в гибели молодого мужчины, сейчас выясняет следственный комитет . Как рассказал Е1.RU руководитель Следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин по данному факту на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

— Мы возбудили уголовное дело, сейчас расследуем. Назначена комплексная экспертиза. Будем давать оценку правильности оказанного лечения. Пока конкретного обвиняемого в деле нет, — добавил Игорь Юдин.

Девушка Евгения Юлия рассказала, что все началось в январе этого года, когда Женю на скорой привезли в 14-ю больницу из-за непроходимости пищи в пищевод.

— В августе мы стали замечать, что Женя начал худеть, но никаких болей не было. Но как мужчину загонишь в больницу? С трудом. Он пошел на диагностику в частную клинику, сдал анализы. Но ничего страшного в диагнозах не было, — рассказывает Юлия. — В заключении написано «хронический гастрит, язвенная болезнь в стадии рубцовой деформации, полип желчного пузыря».

Жене прописали лечение и попросили соблюдать режим питания: есть маленькими порциями и в одно и то же время. Но после новогодних праздников ситуация ухудшилась. Пища не проходила, хотя болей не было. По словам родных, скорая 2 января не стала забирать Евгения, так как у него «нет болей». Со второй попытки, 4 января, пациента госпитализировали.

— С 4 по 9 января он лежал в отделении хирургии. В этот период никакое лечение и обследование не проводились, так как врачи находились на праздничных выходных. Ставили просто капельницы. 9 января пришел врач и сказал, что будем готовиться к лапороскопии, — рассказывает Юлия. — Врач обнадежил, что на четвертый день после таких операций выписывают, что подобные операции чуть ли не каждый день проводятся.

17 января лечащий врач сообщил родным, что операция прошла успешно. Но Женя все время жаловался на усиливающиеся боли в области живота. По словам Юлии, врачи говорили, что Женя просто ленится ходить, а ему надо больше двигаться.

— Потом боль стала отдавать в ключицу. Жене стали ставить антибиотики. Может, тогда врачи уже заподозрили что-то неладное. Ему становилось все хуже и хуже. Мы стали бить тревогу, спрашивали у врача: может, нам докупить какие-то препараты. Но был ответ, что ничего не надо. Нам говорят, что готовят к Женю к выписке, а в один из дней он просто с кровати не встал, — вспоминает Юля. — Со слезами на глазах говорил: «Я не могу».

20 января врачебный консилиум принял решение о повторной операции. На ней выяснилось, что внутренние швы разошлись, вся пища из пищевода поступала в брюшную полость. Из-за этого начался перитонит, затем сепсис. Женя находился на искусственной вентиляции легких.

— С этого дня начался ад. Поначалу нас даже в реанимацию не пускали. 20, 22 и 24 января шли операции по чистке брюшной полости. Нас успокаивали, что все внутри почистили. 27-го числа Женю срочно прооперировали из-за открывшегося внутреннего кровотечения. Во время операции он потерял около 2 литров [крови], была удалена селезенка, — рассказывает девушка. — Прошло переливание крови. Он лежал в полубредовом состоянии… Все это сопровождалось пневмонией. Отек легких часто встречается у лежачих больных.

6 и 7 февраля врачи не разрешили родным посетить Евгения. Вечером 7 февраля его не стало. В свидетельстве о смерти значилось, что причиной стало заражение крови.

— Как могло так получиться, что Евгений пришел в больницу с непроходимостью пищи в пищевод, а умер от заражения крови? Почему на наши вопросы, проводилась ли такая операция в вашей больнице, мы получали ответы — да, конечно, вы не единственные. А во время беседы с завотделением выяснилось, что это очень редкие операции, которые проводятся чуть ли не раз в год. Больше всего поразила фраза врача, что «если бы можно было бы повернуть время назад, они бы пошли другим путем». Нужно было установить протез-расширитель в кишку. Но мы об этом потом узнали. Как нам теперь повернуть время? Кто вернет нам сына, отца, брата, любимого, друга, товарища, — не могут успокоиться родные Евгения.

Мама и девушка Евгения обратились в Министерство здравоохранения и Горздрав, в прокуратуру , Следственный комитет Москвы, отправили письмо на имя президента.

— Со всех сторон мы слышим, что это все нереально, что все это будет безрезультатно. А мы верим, что правда и справедливость на нашей стороне. У нас забрали нашего родного человека. Да, мы Женю не вернём, но может быть тем самым кому-нибудь удастся спасти жизнь. Таким врачам не место в больнице. Пришел с одной болячкой, а по итогу, мы его оттуда вынесли, — говорят родные.

В самой больнице в официальном ответе указали, что вины врачей в случившемся нет, что помощь пациенту оказали своевременно.

В горздраве Е1.RU уточнили, что пока проводится проверка:

— В каждом случае летальности в стационаре Управлением здравоохранения проводится всесторонняя проверка. Из больницы запрошена вся медицинская документация, и после получения патологоанатомического заключения комиссия продолжит работу. Поскольку у нас нет разрешения от родственников пациента на разглашение врачебной тайны, о диагнозе пациента и операции мы ничего сообщить не можем.

Мы будем следить за развитием ситуации.