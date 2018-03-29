Почему будущим мамам категорически нельзя гладить кошку

Беременность — один из самых счастливых периодов в жизни женщины, но и хлопот на протяжении девяти месяцев хватает! Что можно есть, вредно ли красить волосы, стоит ли летать на самолете? Причем советы бабушек, врачей и подружек по этим (и многим другим!) вопросам могут кардинально отличаться. Ничуть не проще обстоят дела с кошками. Действительно ли нужно до рождения малыша обходить пушистых друзей стороной или это просто плохая примета и сплошное суеверие? Бабушка и врач в этом вопросе, скорее всего, окажутся заодно и посоветуют избегать контактов с питомцами, а вот на многочисленных форумах вы прочитаете, что обладательницам кошек их присутствие в доме совершенно не навредило. Истина, как это часто бывает, где-то посередине. Елена Николаевна Полонская , акушер-гинеколог с опытом работы более тридцати трех лет, специалист сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник», рассказала «Летидору», какую опасность представляют кошки для беременных женщин, нужно ли отказываться от домашнего любимца и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

Полонская Елена Николаевна

Чем именно опасны кошки В основе всех «кошачьих» страхов во время беременности лежит токсоплазмоз. Эта болезнь представляет серьезную опасность для будущего малыша. А кошка является переносчиком инфекции и может заразить свою хозяйку. Возбудителем болезни является токсоплазма — паразит, который может жить в организме самых разных животных, птиц и даже человека. Так почему опасаться нужно именно кошек?

Дело в том, что только в их теле микроб способен размножаться!

При этом он очень устойчив к условиям внешней среды, а в фекалиях питомцев может существовать на протяжении двух лет. Как инфекция попадает в организм кошки Питомец может съесть инфицированное мясо или, например, поймать больную мышь. Но в городе чаще всего возбудитель передается домашним животным от уличных. Кошки могут заразиться, просто контактируя с грязью или пылью, в которых содержится возбудитель, попавший в почву вместе с фекалиями.

Как понять, что кошка инфицирована Насторожиться нужно, если животное стало чихать, у него покраснели и начали гноиться глаза. Кроме того, у кошки снижается вес и появляется мышечная дрожь. При поражении печени развивается желтуха, возникают диарея и рвота. Все это происходит в том случае, если питомец только что заразился. Но опасно ли для людей животное с хроническим токсоплазмозом, который никак себя не проявляет?

Нет, поскольку микроб при этом не выделяется во внешнюю среду.

Как может заразиться человек Человек может заразиться точно так же, как и кошка: употребляя в пищу инфицированное мясо, контактируя с больными животными или пылью, в которой находится токсоплазма. Поэтому иногда для женщины бОльшую опасность представляет полусырой шашлык, чем пушистый любимец.

Токсоплазмоз крайне опасен для плода, поскольку оказывает серьезнейшее воздействие на центральную нервную систему и зрение.

Если женщина заражается незадолго до зачатия или вскоре после него, чаще всего происходит выкидыш. Если врач выявил инфицирование плода до 24-й недели беременности, он будет рекомендовать сделать аборт. В любой момент жизни, кроме периода беременности, бояться этого заболевания не нужно.

Как снизить риск Угрозу для жизни и здоровья плода представляет только инфицирование матери незадолго до беременности или в самом ее начале. Если вы заразились гораздо раньше, это никак не повлияет на малыша (а повторно заболеть токсоплазмозом нельзя). Вполне вероятно, что и вы, и ваша кошка уже, сами того не подозревая, перенесли токсоплазмоз в прошлом. При подготовке к беременности каждая женщина должна сдать анализ, который входит в комплекс TORCH, обязательный для всех беременных женщин. Помимо этого, рекомендуется исследовать на наличие токсоплазм фекалии питомца. Что делать с кошкой после получения результатов анализа

Вы перенесли болезнь ранее, и у вас сформировался иммунитет. Если это так, можно расслабиться. Здоровью вашего малыша ничего не угрожает, и отправлять кошку в ссылку точно не придется.

Ни вы, ни ваш питомец не болели токсоплазмозом. В этом случае кошку можно оставить, но следует принять серьезные меры по предотвращению возможного инфицирования.

Вы здоровы, а у вашей кошки выявлен токсоплазмоз.

К сожалению, питомца нужно будет на время отдать в хорошие руки, предупредив новых хозяев о необходимости лечения.

А вам потребуется на протяжении беременности избегать других путей заражения.

Меры предосторожности Для того чтобы избежать инфицирования во время беременности, если вы с вашим питомцем раньше не болели токсоплазмозом, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

не выпускайте кошку на прогулку, чтобы исключить возможность заражения от дворовых собратьев или при контакте с грязью и пылью;

не стоит целовать животное, поскольку микроб может попасть в ваш организм через слюну;

после контактов с кошкой не забывайте тщательно мыть руки;

не допускайте, чтобы кошка забиралась на стол, где вы готовите или принимаете пищу;

наблюдайте за состоянием здоровья животного и при появлении подозрительных симптомов, о которых мы говорили выше, сразу же обращайтесь в ветеринарную клинику.

Кроме того, для собственного спокойствия можно периодически сдавать анализы.

будучи в гостях, старайтесь не гладить кошек. Если же это произошло, тщательно вымойте руки.

Но самое главное — избегать контактов с фекалиями животного, которые являются основным источником инфекции, поэтому проводить уборку кошачьего туалета крайне желательно поручить кому-то из членов семьи. Если это невозможно, всегда пользуйтесь резиновыми перчатками и ежедневно дезинфицируйте лоток горячей водой. Не забывайте и о том, что токсоплазма может проникнуть в организм вместе с пищей, поэтому:

после того, как вы контактировали с сырым мясом, тщательно мойте руки;

ешьте только мясо, которое подверглось тщательной термической обработке.

Если животное все же придется отдать, подберите кошке хороших временных хозяев, которые смогут заботиться о ней на протяжении вашей беременности. И обязательно верните питомца домой после родов, ведь он так нуждается в вашей любви! Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!