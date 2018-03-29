Четыре медвежонка родились в вольерном хозяйстве Уфы

В Уфе вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» у медведиц Насти, Маши и Кнопки родились 4 медвежонка, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас медвежатам уже 3 месяца. Кормят малышей подслащенным молоком каждые два часа, но совсем скоро их рацион пополнится кашами. Спят животные в отдельных «яслях», где их содержат под тепловой пушкой.