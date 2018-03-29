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Четыре медвежонка родились в вольерном хозяйстве Уфы
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Четыре медвежонка родились в вольерном хозяйстве Уфы 

АиФ-Уфа 50 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» у медведиц Насти, Маши и Кнопки родились 4 медвежонка, сообщает пресс-служба администрации города.
Сейчас медвежатам уже 3 месяца. Кормят малышей подслащенным молоком каждые два часа, но совсем скоро их рацион пополнится кашами. Спят животные в отдельных «яслях», где их содержат под тепловой пушкой.
«Медвежата, как маленькие дети. За ними надо ухаживать, и они требуют постоянного внимания», — рассказал рабочий по уходу за животными МУП «Горзеленхоз» Радик Шакиров.
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