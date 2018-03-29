В Киргизии предлагают уголовно наказывать за отказ содержать родителей

Необычный законопроект вынесен на общественное обсуждение парламентом республики. Инициатор, депутат Тазабек Икрамов, предлагает признать уголовным преступлением отказ совершеннолетних граждан от содержания престарелых родителей.

Как утверждает законодатель, в республике участились случаи, когда повзрослевшие дети уклоняются от помощи уже нетрудоспособным и нуждающимся в поддержке родителям и оставляют их в домах престарелых. Причем порой без уважительных на то причин, что для страны, в которой уважение к старшим считается традицией, просто недопустимо.

"Согласно Конституции, уважение к старшим, забота о родных и близких — обязанность каждого гражданина, — указывает народный избранник в справке-обосновании к законопроекту. — В соседних государствах, например в Таджикистане, для лиц, уклоняющихся от содержания родителей, предусмотрено уголовное наказание — принудительные или исправительные работы".

Той же практике парламентарий призывает следовать и в Киргизии. Максимальным наказанием за подобное нарушение, по мнению законодателя, должно быть лишение свободы на срок до двух с половиной лет. Менее жесткой мерой мог бы стать штраф в 180-220 тысяч сомов.

Кстати

Если законопроект получит поддержку, он может вступить в силу с 2019 года.