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В Киргизии предлагают уголовно наказывать за отказ содержать родителей
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В Киргизии предлагают уголовно наказывать за отказ содержать родителей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Необычный законопроект вынесен на общественное обсуждение парламентом республики. Инициатор, депутат Тазабек Икрамов, предлагает признать уголовным преступлением отказ совершеннолетних граждан от содержания престарелых родителей.
Как утверждает законодатель, в республике участились случаи, когда повзрослевшие дети уклоняются от помощи уже нетрудоспособным и нуждающимся в поддержке родителям и оставляют их в домах престарелых. Причем порой без уважительных на то причин, что для страны, в которой уважение к старшим считается традицией, просто недопустимо.
"Согласно Конституции, уважение к старшим, забота о родных и близких — обязанность каждого гражданина, — указывает народный избранник в справке-обосновании к законопроекту. — В соседних государствах, например в Таджикистане, для лиц, уклоняющихся от содержания родителей, предусмотрено уголовное наказание — принудительные или исправительные работы".
Той же практике парламентарий призывает следовать и в Киргизии. Максимальным наказанием за подобное нарушение, по мнению законодателя, должно быть лишение свободы на срок до двух с половиной лет. Менее жесткой мерой мог бы стать штраф в 180-220 тысяч сомов.
Кстати
Если законопроект получит поддержку, он может вступить в силу с 2019 года.
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