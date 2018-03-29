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Звезд сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк и Эллисон Мэк обвиняют в сексуальном рабстве
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Звезд сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк и Эллисон Мэк обвиняют в сексуальном рабстве 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кристин Кройк и Эллисон Мэк
На этой неделе в Мексике был задержан Кит Ренир, основатель компании ­NXIVM, которая позиционировала себя как организация, помогающая людям. На деле же вступавших в нее женщин принуждали к сексуальному рабству. Как оказалось, среди ее членов были и знаменитости. В 2005 году в «Нексиум» вступила звезда сериала «Тайны Смолвиля» (Smallville) Кристин Кройк, а спустя два года к ней присоединилась коллега по съемочной площадке Эллисон Мэк.
Эллисон и Кристен использовали как приманки для других женщин, так как они были знамениты.
— рассказал Фрэнк Парлато, бывший представитель организации.
Кристин Кройк
Эллисон Мэк  В 2012 году, после того как стало известно, что у Ренира была сексуальная связь с несовершеннолетними, Кройк покинула организацию. Мэк же не просто осталась, но даже стала автором безумной идеи — актриса предложила заклеймить всех женщин в организации и выжечь на их коже инициалы ее и Ренира.
Она начала как рабыня, а стала рабовладельцем. Ее прозвали «сутенерша Мэк»,
— заключил он.
Теперь, по словам Парлато, актрисам грозит арест.
Эллисон Мэк
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