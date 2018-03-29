Роскачество не нашло порошок, который бы отстирывал любые пятна

Продукция 22 из них произведена в России, остальных — в Австралии, Германии, Беларуси, Дании, Бельгии, Южной Корее, США. Коротко результаты исследований можно охарактеризовать так: формально никто из производителей не нарушил российское законодательство. Но реально большинство порошков не способны отстирывать пятна, а призваны «освежать» белье.

Универсальное средство, которое бы удаляло все виды пятен и не портило ткань, не было найдено. В процессе исследований эксперты проверили, как хорошо порошки отстирывают белковые загрязнения (например, кровь) и пигментно-масляные (масло, жир, пот). Итог: пигментно-масляные загрязнения удаляются хуже белковых. С первыми справились порошки только 11 брендов, со вторыми — 25.

Чтобы проверить влияние стирального порошка на ткань, специалисты постирали материал в каждом их них по 25 раз при температуре 40 градусов. В результате в девяти случаях вещи пожелтели, в четырех — посерели, в семи — потеряли прочность по ширине, по длине или обоим параметрам сразу. А цвет потеряли все вещи уже после 15 стирок, но в разной степени, в лучшем случае — на три процента, в худшем — на 14 процентов. А вот катышки не появились ни на одной из этих вещей.

Что касается влияния на здоровье — тут хорошие новости: ни один проверенный порошок не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистую оболочку глаз, не вызывает аллергию и интоксикацию при вдыхании его частиц или их попадании в желудок. Обмена веществ при их попадании в кровь не нарушается. Если, конечно, использовать порошок по назначению и согласно инструкции, а не мыть им руки, например.

ПАВ, расщепляющих загрязнения и растворяющих их в воде после стандартных для машинной стирки трех циклов полоскания, остается на вещах не больше, чем допускается Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями и не несет опасности для здоровья.

Подробности об исследовании порошка, о лучших и худших его образцах можно прочитать на сайте Роскачества.