Леонардо Ди Каприо появился на публике с Камилой Морроне

Слухи о том, что Леонардо Ди Каприо встречается с белокурой моделью Камилой Морроне появились еще в декабре прошлого года, но 43-летний актер все еще не подтвердил эти разговоры. За него это делают папарацци, которые, кажется, следят за парой с целью сделать их совместные снимки.

Так произошло и на этот раз: в сети появились новые фото Ди Каприо и Морроне (их опубликовало издание DailyMail). На снимках, которые были сделаны на одной из улиц Лос-Анджелеса, возлюбленные спешат в ресторан на завтрак, держась за руки и что-то оживленно обсуждая.

Как сообщают инсайдеры, изначально Лео и Камилла были «старыми друзьями» и их семьи всегда общались.

@leonardodicaprio and @camimorrone spotted attending Ellen DeGeneres' star-studded 60th birthday bash together in West Hollywood on Saturday night?

A post shared by The Fashion Inspo (@thefashioninspooo) on Feb 13, 2018 at 3:53am PST