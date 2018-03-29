30 лет рабства. Как пермячка, брошенная матерью, жила без паспорта

Она не стала заявлять о подкидыше в полицию, а просто принесла её домой. Сейчас из маленькой девочки выросла взрослая женщина, которая не умеет ни читать, ни писать, так семья, которая подобрала девушку-подкидыша, не позаботилась о том, чтобы оформить ей документы и отправить учиться в школу.

Подробности запутанной истории — в материале «АиФ-Прикамье».

«Тебя в школу не возьмут!»

«Узнав о произошедшем, я решила подключиться к этой истории и приехала к девушке с продуктовыми наборами и одеждой, — рассказала нам Вера Попова, руководитель автономной некоммерческой организации «Институт социального развития». — Она рассказала, что все эти годы жила с бабушкой, которая и нашла её на помойке. В феврале бабушки не стало. По документам владелец квартиры — сын бабушки. Он заложил недвижимость в банк для получения кредита, но дела не пошли. И сейчас квартиру могут продать за долги, а девушка без роду-племени-паспорта и образования может оказаться на улице».

Одна из соседок помнит, как в конце 90-х у умершей недавно женщины появилась черноволосая девочка азиатской внешности. Кто она и откуда — вопросов тогда никто не задавал. Росла себе и росла.

«В школу тебя никто не возьмёт, ты умственно-отсталая, — объясняла ей бабушка. — Ты вообще никому не нужна, кроме меня. Иди вон лучше домашними делами займись: подмети, посуду помой».

Не получившая образования сирота всегда была очень внушаема и доверяла каждому слову бабушки. Сначала она помогала по дому, а повзрослев, нашла себе нелегальную подработку: мыла полы в ближайших магазинчиках и убирала снег во дворах. За это ей платили по 150 рублей в день. На эти деньги она и жила. Ещё пермячке помогают люди: кто пуховик отдаст, кто обувь.

В свободное время она любит смотреть телевизор и вязать крючком. В интернете не сидит и с цифрами в телефоне управляется с трудом. Готовит-убирает дома тоже сама.

«У меня даже жених есть, только он жениться на мне не может из-за того, что у меня документов нет: чтобы оформить паспорт, нужно пройти экспертизу для установления возраста, которая стоит 96 тысяч рублей, — рассказала своей гостье девушка. — Он обещал, когда мы паспорт оформим, мы свадьбу с ним в кафе устроим. Только сейчас его нет в Перми, он уехал к себе на родину (в одну из стран СНГ)».

«Самое страшное, что девушка страдает тяжёлой формой астмы и ей необходимо принимать сильнодействующие препараты, — продолжает Вера Попова. — А из-за отсутствия документов она не может обратиться к медикам. К счастью, узнав об этом случае, нашлись в Перми врачи, согласившиеся помочь бесплатно».

«Ситуацию можно сравнить с рабством»

Полгода история с девушкой без документов находится на контроле омбудсмена.

«Летом 2017 года её названый брат обратился к нам в приёмную с просьбой помочь в установлении личности и оформлении документов, — сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. — Он рассказал, что девушка много лет жила в их семье и, по сути, выступала в роли бесплатной рабочей силы без права голоса. Случалось, что её били. Эту ситуацию по сути можно сравнить с многолетним рабством. Ребёнка эксплуатировали по хозяйству, но никаких мер по установлению её личности и оформлению опеки не предпринимали. После обращения мы оказали заявителю исчерпывающую юридическую помощь и разъяснили порядок действий по установлению личности, в том числе через миграционную службу. Соответствующие ходатайства направили в ГУ МВД».

Сейчас к громкой истории подключились следователи СК. Они начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. После публикаций в СМИ пермячку пригласили на съёмки передачи на федеральный канал. Судьбой девушки будут заниматься и в краевом Минсоцразвития.

«К нам поступила информация о неизвестной девушке, проживающей в одном из многоквартирных домов Перми, — сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Пермского края. — Наши сотрудники встретились с гражданкой. В ходе встречи было установлено, что у женщины нет документов. Она пояснила, что помощь ей оказывает сводный брат. Он рассказал, что его мама примерно 26-27 лет назад обнаружила на Центральном колхозном рынке Перми беспризорную девочку малолетнего возраста. Она взяла её к себе домой и не сообщила об этом ни в милицию, ни в КДНиЗП, ни в иной государственный орган. Девочка жила без документов, школу не посещала. Между собой её назвали Мариной и дали свою фамилию и отчество по имени мужа».

Сейчас сотрудники социальной защиты ведут работу по оформлению для женщины документов. Для нее организована консультация врача — пульмонолога, предоставлены необходимые лекарства, продукты питания, вещи. А для оказания психологической помощи девушке предложили разместиться в Центре социальной адаптации.