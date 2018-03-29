Ещё
«Мисс Вселенная» Оливия Калпо рассказала о разрыве с бойфрендом и показала грустную улыбку и идеальную фигуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мисс Вселенная» Оливия Калпо рассказала о разрыве с бойфрендом и показала грустную улыбку и идеальную фигуру 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В новом интервью Оливия Калпо подтвердила разрыв с возлюбленным, однако отметила, что ей пока больно говорить об этом.
— поделилась красавица в беседе с Access Live. У себя в Instagram, впрочем, Оливия Калпо цветет — она опубликовала новый сногсшибательный look с сапогами-чулками и платьем-накидкой, обнажающим длинные ноги, и только грустная улыбка выдает, что на душе у нее неспокойно. Как рассказал источник издания Us Weekly, 32-летний спортсмен расстался с девушкой после того, как получил контракт в Майами, куда она не собиралась переезжать. Напряжение в паре возросло и когда модель решила позировать обнаженной для Sports Illustrated Swimsuit.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады готовится к материнству По стопам Кайли Дженнер: Кьяра Ферраньи скрывает располневшую после родов фигуру под спортивными костюмами Спустя 10 лет отец 36-летней Бритни Спирс перестанет ее опекать и контролировать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире109
Как одеться, чтобы выглядеть дорого4
Способы использования яичной скорлупы
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение