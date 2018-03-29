«Мисс Вселенная» Оливия Калпо рассказала о разрыве с бойфрендом и показала грустную улыбку и идеальную фигуру

В новом интервью Оливия Калпо подтвердила разрыв с возлюбленным, однако отметила, что ей пока больно говорить об этом.

— поделилась красавица в беседе с Access Live. У себя в Instagram, впрочем, Оливия Калпо цветет — она опубликовала новый сногсшибательный look с сапогами-чулками и платьем-накидкой, обнажающим длинные ноги, и только грустная улыбка выдает, что на душе у нее неспокойно. Как рассказал источник издания Us Weekly, 32-летний спортсмен расстался с девушкой после того, как получил контракт в Майами, куда она не собиралась переезжать. Напряжение в паре возросло и когда модель решила позировать обнаженной для Sports Illustrated Swimsuit.

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Фото:Instagram