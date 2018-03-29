Остеопатия: для кого? Остеопатический чекап

Что такое остеопатический чекап и как часто вам необходимо его проходить?

Боли в спине, мигрени, низкое качество сна, старые травмы, которые постоянно о себе напоминают, — всё это тревожные звоночки о том, что пора заняться своим телом и обратиться за консультацией к врачу-остеопату. Помните, что всё в нашем организме взаимосвязанно, и если у вас болит рука или нога, это ещё не значит, что причина кроется в них, возможно, у вас сместились позвонки или, например, скрутился таз. Вследствие этого всё тело пребывает в некомфортном и неестественном положении. Как следствие точечная ноющая боль в различных зонах.

Что такое остеопатия?

Остеопатия — научно доказанный метод, при помощи которого доктор воздействует руками на тело человека.

Все техники воздействия разделяются на три группы:

Контакт при этом идёт через руки. По ощущениям отчасти похоже на массаж, отчасти — на мануальную практику, но только всё более физиологично. Базовый остеопатический курс состоит из примерно 3 тысяч манипуляций. Перед каждым действием специалист проводит тест: прощупывает ткани, диагностирует проблему пациента и воздействует на глубокие слои тканей.

Как появилась остеопатия?

Осно­ва­те­лем остео­па­ти­че­ского уче­ния ещё в XIX веке стал Эндрю Тей­лор Стилл. Вся его семья погибла от менин­гита в 1894 году, из-за чего он был крайне разочарован в тра­ди­цион­ном под­ходе к лече­нию. По профессии Стилл был хирур­гом, именно поэтому он решил глубже про­ник­нуть в тайны устрой­ства чело­ве­че­ского тела. В результате ему удалось заметить мно­же­ство уди­ви­тель­ных зако­но­мер­но­стей, но глав­ное — он понял, что в лече­нии должны участ­во­вать двое — врач и само тело.

Соб­ствен­ные наблю­де­ния Стилл опи­сал в книге «Остео­па­тия: иссле­до­ва­ния и прак­тика», кото­рая стала мани­фе­стом остео­па­тии того времени, так как в ней были зало­жены основ­ные прин­ципы этого меди­цин­ского уче­ния.

Тело — еди­ное целое, а не меха­ни­сти­че­ский набор систем орга­нов. Кровь питает мышцы, мышцы дер­жат кости и т.д. Если орган рас­по­ло­жен пра­вильно, то он и будет рабо­тать пра­вильно. Глав­ным в остео­па­тии стало зна­ние о пра­виль­ном рас­по­ло­же­нии орга­нов и уме­ние пере­ме­стить их из состо­я­ния пато­ло­гии в норму.

Когда вам нужно обратиться к остеопату?

В идеальном случае остеопат должен отслеживать здоровье человека с момента рождения, ведь даже при обычных (неосложнённых) родах младенец вынужден пробираться на свет через преграды, и любое не верное действие, как со стороны матери, так и со стороны врача мгновенно отразится на состоянии его организма.

Факторы для лечения у детей:

Факторы для лечения у взрослых:

Что такое остеочекап?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к врачу медицинской реабилитации, неврологу клиники остеопатии и классической медицины Шальневой Ольге. Начиная с первой консультации остеопат в обязательном порядке должен проследить за тем:

Если это необходимо, то врач помимо этого изучит результаты лабораторных исследований, УЗИ и томографии. Далее доктор осматривает и опрашивает пациента, применяя специальную методику диагностики. Её суть заключается в том, что руки врача способны прочувствовать малейшие отклонения и аномалии расположения костей и связок. Опытный остеопат знает ключевые точки на теле, которые просигнализируют про орган, который требует лечения. По напряжению мышц врач-остеопат способен прочитать сбои в работе систем внутренних органов.

Для терапии остеопат подбирает разные типы техник, о которых мы уже упоминали выше. Структуральные выделяются более активным, и в то же время мягким воздействием для снятия спазмов и ограничений движений конечностей. Врач использует свои руки и упор на позвоночник в качестве рычага. Пассивная (функциональная) техника выделяется ещё большей мягкостью движений врача, она отвечает естественным ритмам движения в организме (например, дыхание). На первый взгляд, может показаться, что остеопат совершенно никак не воздействует на больного. Но это не так. Его воздействие намного глубже, чем процедуры, произведённые мануальным терапевтом или массажистом.

В конце любого остеопатического сеанса пациент проходит специальный тест для сравнения исходного состояния и улучшений, который наступили после деликатных врачебных манипуляций. Как правило, сеанс лечения составляет по времени от 40 до 120 мин. Огромный плюс для пациента заключается в полном расслаблении всего тела на протяжении сеанса и после проведенных процедур. Помните, что во время остеопатического сеанса вы не устраняете проблему, а только запускаете процесс изменений. Именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации врача в последующие 3-4 дня после сеанса: не переохлаждаться, не заниматься тяжёлыми физическими упражнениями, при необходимости выполнять комплекс упражнений или тейпировать поверхность тела.

Где пройти остеочекап? С 2018 года остео­паты и соответствующие профильные клиники обязаны про­хо­дить обя­за­тель­ную аккре­ди­та­цию. Поэтому мы рекомендуем вам отправляться за консультацией в лицензированные и специализированные клиники. Для консультативной части в написании материала редакция обращалась к врачам OSTEOPOLYCLINIC.

Цена вопроса: от 5000 рублей.

Необходимая периодичность: зависит от проблемы, но не реже 2-3 раз в год.