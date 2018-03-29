В Орле нашли некачественную «Сладкую девочку»

В Орле специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели проверку торговой точки, занимающейся продажей семенного материала.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено, что индивидуальный предприниматель занимался продажей 15 партий семян овощей не включённых в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Среди 209 пакетов были выявлены семена томатов «100 пудов», «Желтый гигант», «Медовая капля», «Медово-сахарный», «Юбилейный Тарасенко», «Севрюга»; семена перца слад-кого «Звезда Востока», «Белая в красном»; моркови «Каротель», «Мо», «Сладкая Девочка», «Детская сладкая»; огурцов «Китайские змеи», «Герман»; свеклы столовой «Красный шар»; щавеля «Изумрудный король».

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что Госреестр семян даёт гарантию, что генетически не модифицирован, приспособлены к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью. Если сорт не входит в список Госреестра, то, скорее всего, он не прошел испытания и его качества могут не соответствовать заявленным на упаковке.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.