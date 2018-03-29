Ещё
В Орле нашли некачественную «Сладкую девочку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле нашли некачественную «Сладкую девочку» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орле специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели проверку торговой точки, занимающейся продажей семенного материала.
В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено, что индивидуальный предприниматель занимался продажей 15 партий семян овощей не включённых в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Среди 209 пакетов были выявлены семена томатов «100 пудов», «Желтый гигант», «Медовая капля», «Медово-сахарный», «Юбилейный Тарасенко», «Севрюга»; семена перца слад-кого «Звезда Востока», «Белая в красном»; моркови «Каротель», «Мо», «Сладкая Девочка», «Детская сладкая»; огурцов «Китайские змеи», «Герман»; свеклы столовой «Красный шар»; щавеля «Изумрудный король».
В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что Госреестр семян даёт гарантию, что генетически не модифицирован, приспособлены к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью. Если сорт не входит в список Госреестра, то, скорее всего, он не прошел испытания и его качества могут не соответствовать заявленным на упаковке.
Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Сообщение В Орле нашли некачественную «Сладкую девочку» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловчанка взыскала моральный вред за провалившийся диван Орловцев просят помочь в поисках пропавшей девушки В Малоархангельске недокармливали школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире108
Как одеться, чтобы выглядеть дорого4
Способы использования яичной скорлупы
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение