Бриллиантовая пара — супруги Лев и Елена Голубевы

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Голубевы в этом году. Лев Николаевич и Елена Федоровна 60 лет вместе, и они по-прежнему молоды и влюблены друг в друга!

Встречая такие заслуженные семейные пары, тем более, когда они так молодо смотрятся, всегда хочется узнать: как же произошло судьбоносное знакомство?

— Никаких ласковых взглядов, — весело сообщила Елена Федоровна. — Знакомство началось с грандиозной ссоры!

В 1957 г. она, молодой учитель поселка Иня и третий секретарь-инструктор по работе с молодежью Охотского райкома комсомола, с великим трудом добилась открытия пионерского лагеря для детей работников поселка. Ее ученики с началом путины становились безнадзорными. Путина — это не жена президента, а прохождение рыбы огромными стаями мимо берега, когда рыболовецкие хозяйства круглосуточно заняты ловом и заготовкой рыбы.

И вот Елена возвратилась из Николаевска на Амуре с четырьмя вожатыми. Тогда вожатые проходили очень серьезную подготовку. Добирались они морем во время шторма, в кубрике с подвыпившими рабочими, направлявшимися в Магадан. В последнюю ночь Елена едва нашла место для ночлега в угольном ящике… Усталая, в угольной пыли и измазанном жимолостью пальто она привела вожатых на медосмотр к новому главному врачу поселка Иня — Льву Николаевичу, хирургу по специальности. А он ей заявляет: «Карантин по энцефалиту! Детей в лагерь принимать нельзя».

— Вот признайся — ты же не сообщил в Охотск о карантине? — вспомнила былое негодование Елена Федоровна.

И Лев Николаевич виртуозно уклонился от ответа:

— Сообщал куда-то. Не помню. Я в тот момент о другом думал.

А думал он, глядя на энергичную девушку, да еще в таком колоритном антураже! — «Вот на ком я женюсь!».

— За ним такие красотки охотились, — доверительно сообщила супруга. — Разнаряженные, разнакрашенные. А я косметикой тогда не пользовалась.

Зато были у нее собранные в прическу тяжелые косы, и красавицей она была и без косметики. Глаз у молодого хирурга был верный — через несколько месяцев они зарегистрировали брак в Охотске 14 января 1958 года. Сыграли комсомольскую свадьбу и вернулись в Иню.

Жили в маленьком домике рядом с больницей. Родилась дочь Анна, а через год — сын Андрей. По Ине мужа возила на мотоцикле Елена. А с крольчихи, которую она купила за 25 рублей для зооуголка в детском лагере, началось разведение кроликов на Охотском побережье!

Коллеги Льва Николаевича из Охотска (на Дальнем Востоке, хотя людей разделяют огромные расстояния, все друг друга знают и часто работают вместе) — восхищались его мастерством хирурга и наградили памятной статуэткой «Хирург — золотые руки».

С 1961 года они жили на Диксоне. Однажды белый медведь содрал кожу с головы геодезисту. Лев Николаевич сделал ему сложнейшую операцию, и приживление кожи прошло великолепно благодаря стерильному воздуху, который отмечается в районах вечной мерзлоты.

Лев Николаевич в 1965 г. дождался командировки в Антарктиду, которая для молодежи тогда была желанной, как полет в космос. Через 10 лет его вызвали в антарктическую экспедицию на станцию Молодежная.

На снимках из Антарктиды он с товарищами лежит на раскладушке в пляжном комплекте — загорают они на солнышке рядом со снегом. Юмора мужикам было не занимать. Они там, в большинстве своем — ленинградцы, устраивали конкурс красоты среди фотографий своих жен (Елена заняла второе место) и с тюленем фотографировались.

Но случались и трагедии — в 1978 году разбился самолет на взлете, и врачи спасали пострадавших, вызвав на помощь американцев. Те доставили их в ближайший госпиталь на острове Новой Зеландии. Совместная работа с американцами в операционном блоке оставила прекрасные воспоминания, как и дружеские отношения с коллегами-иностранцами.

После «первой Антарктиды» Лев Николаевич купил машину «Волга», но она долго стояла у его родителей в Алабушево.

С 1965 года супруги живут в Зеленограде. Елена Федоровна работала в школе №897 учителем начальных классов, а Лев Николаевич — врачом скорой помощи. Когда муж отправился в свою первую антарктическую командировку, Елена поступила в пединститут на заочное отделение.

Учителем она была необыкновенным, с редким чувством ответственности за воспитание и знания детей. В школе не было столовой для учителей, она стеснялась есть при учениках и ходила голодная, перекусывая тайком. Мальчишки боготворили ее, пели песни и посвящали стихи (это в 1-5 классах!).

В Зеленограде Лев Николаевич вместе с известным хирургом Н. Н. Каншиным проводил уникальные 6-7 часовые операции по удалению кишечника, что было в то время фантастически сложно. С 1968 года в 3-й горбольнице он занимал должность заведующего 3-м хирургическим отделением. В 2017 г. ему вручили почетный знак «Легенда горбольницы №3».

Елена хранит память о родителях, своих и мужа. Ее отец, Федор Никитич Воробьев , был из семьи спецпереселенцев, высланных из Вологодской области за то, что в колхоз они категорически не хотели вступать. Но это не помешало Федору Никитичу заслужить орден Трудового Красного знамени и вырастить прекрасных трудолюбивых детей. Отец Льва Николаевича — Николай Николаевич Голубев , специалист лесного хозяйства, был награжден орденом Ленина в 1951 г. на Сахалине. Интересно, что сообщение об их награждении было опубликовано в одной газете «Тихо-океанская звезда», которая хранится в семейном архиве.

Дочь Голубевых Анна окончила МИЭТ, а сын Андрей стал врачом. Он с 9 класса работал санитаром в Зеленоградской горбольнице, затем поступил в медицинский институт и теперь работает анестезиологом в отделении реанимации зеленоградской горбольницы

им. М. П. Кончаловского.

Когда выросли дети, Льва Николаевича отправили в Монголию, а в 1993 г. к нему присоединилась Елена. Она работала в русской школе, но в классах было по 4-5 местных ребят. С восхищением она вспоминает об удивительном слухе своих монгольских учеников, который позволял им идеально понимать русский язык, но вот с письмом у них были проблемы.

По возвращении в Зеленоград несчастный случай на даче поставил крест на карьере хирурга Льва Голубева. Разрезая доски новенькой циркулярной пилой, он обрезал себе кончики пальцев. Пришлось перейти с должности хирурга больницы на работу в 152-й поликлинике.

У внучки Кати родились дети Маргарита и Марк — правнуки Голубевых. О них супруги рассказывают с особенной гордостью. Кем собираются стать наследники драгоценных душевных качеств семьи, пока неизвестно!