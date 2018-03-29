Виды и установка декинга или террасных досок

Изначально, декинг использовали в качестве напольного покрытия на пристанях и палубах кораблей. Ну а сегодня он чаще всего используется для оформления террас. Его можно укладывать в качестве напольного покрытия на верандах, террасах и иных открытых и закрытых помещениях. Декинг — это напольная доска. В английском понятие decking — прилагательное «деревянный». На пристани и корабли пускали только влагостойкий материал. Так на суднах и пристанях появились доски из австралийского ореха и красного дерева. Несмотря на то, что появился этот материал совсем недавно его функциональные характеристики быстро сделали его популярным.

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Декинг — это напольное покрытие для обустройства террас, балконов, веранд. Этот материал выпускается в виде модулей, состоящих из особого полимерно-древесного композита. Древесину для него используют только твердых пород (дуб, тик, кедр, ольху, лиственницу, секвойю и некоторые экзотические виды деревьев).

Почему он так полюбился и стал популярным среди владельцев загородных домов:

— экологическая безопасность;

— длительный срок эксплуатации;

— довольно простая технология монтажа;

— простота в уходе;

— великолепный внешний вид.

Кроме того, террасная доска отличается влаго— и огнестойкостью, не скользит, отлично переносит перепады температуры и не подвергается разрушительному воздействию ультрафиолета. Поэтому ее нередко применяют для оформления садовых дорожек, а также в качестве настила в саунах, банях и около бассейнов.

Виды террасной доски:

— декинг из цельного древесного массива;

— декинг из древесины, прошедшей термическую обработку (термодревесина);

— декинг из древесно-полимерного композита (ДПК).

Террасная доска из цельного массива имеет очень аккуратный и привлекательный вид. После монтажа ей можно придать любой цвет и оттенок, только не забудьте обработать ее антисептическим составом, а после покраски нанести защитный лак. Термодревесина хорошо с точки зрения теплоизоляции, срок ее эксплуатации — больше, чем у других ее аналогов, а внешний вид весьма интересен. Вот только этот вид доски не рекомендуется подвергать воздействию прямых солнечных лучей. К тому же он довольно хрупок и стоит довольно дорого.

Декинг из ДПК — не только надежный, прочный, устойчивый к механическим нагрузкам вид террасной доски, но и по цене приемлемый. Вас приятно удивит богатый спектр цветовой гаммы. Из важных характеристик следует отметить то, что именно этот вид террасной доски благодаря полимерным добавкам не подвержен появлению плесени и грибков, ему не нужна дополнительная обработка защитными составами.

Чтобы декинг служил дольше, следует правильно осуществить ее монтаж. Сделать это не так уж сложно, нужно только придерживаться определенных правил. Самое главное здесь — это предварительная подготовка как основания, так и самого материала. После того как вы приобретете ламели, их нужно будет достать из упаковки и положить в месте проведения укладки примерно на 24-48 часов. Дело в том, что ДПК требуется некоторое время для «адаптации» к той среде, в которой он будет эксплуатироваться (чтобы в будущем не возникла существенная деформация материала).

Для начала потребуется внимательность и аккуратность. Декинг принято монтировать на лаги, которые, в свою очередь, тоже укладывают на ровную поверхность — обычно это или бетонная площадка, или грунт. Самое главное требование к черновому основанию — его почти идеальная гладкость и линейность. Нигде не должно быть существенных неровностей, выпуклостей или провалов. Еще одним важным моментом является создание небольшого уклона базы (около 2%). Делается это для того чтобы вода не застаивалась на плоскости. На 1 погонный метр следует выдержать уклон примерно в 1 см.

Вторым этапом становится установка лаг. Они могут быть металлическими или деревянными. Важно, чтобы толщина их составляла не менее 40 мм. Если вы выбрали дерево, то не забудьте обработать его специальным антисептическим раствором. Способы:

— укладка параллельная (с шагом 450-550 мм);

— укладка под углом 30 градусов (с шагом 150-200 мм);

— укладка под углом 45 градусов (с шагом 230-300 мм).

Крепление лаг осуществляется при помощи специальных скоб из нержавеющей стали или алюминия.

Способы:

— открытый;

— закрытый.

Открытый способ считается более простым. Сначала на террасные доски наносят разметку, по которой в дальнейшем высверливают отверстия. Через получившиеся пазы ламели надежно фиксируют к основанию при помощи саморезов с антикоррозийным покрытием. Шляпки саморезов можно замаскировать при помощи затирки подходящего цвета.

Закрытый способ крепления террасных досок сложнее. Он предполагает применение специальных кляймеров (пластина из металла, с перфорацией).