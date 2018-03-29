Цвет лица выдает наши эмоции

Выражения вроде «позеленеть от зависти» кажутся чистыми метафорами. Но американские ученые обнаружили, что наше лицо и впрямь меняет краски в зависимости от испытываемых нами эмоций.

Речь о тонких, едва заметных изменениях цвета в носогубной области, а также вокруг бровей и на подбородке. Впрочем, несмотря на всю их тонкость, изменения эти вполне считываются беспристрастными наблюдателями, — вот почему бывает так трудно спрятать эмоции, желая казаться беспристрастным.

«Мы идентифицировали уникальные цветовые изменения лица, соответствующие разным эмоциям, — говорит доктор Алеикс Мартинец из университета штата Огайо. — Причина — то, что в данных областях меняется кровоток, повинуясь сигналам от центральной нервной системы».

В ходе исследования Мартинец и его коллеги сделали сотни фотографий разных выражений лица и разделили их по разным цветовым каналам восприятия — либо красный/зеленый, либо голубой/желтый. Затем снимки подвергли компьютерному анализу и обнаружили, что такие эмоции, как счастье, грусть, злость или отвращение соответствуют уникальным цветовым схемам. Например, при гримасе отвращения область вокруг губ становится слегка сине-желтой, а вокруг носа и на лбу — красновато-зеленоватой. Счастье отображается на лице краснотой на щеках и немного синевой на подбородке, если же синевы становится меньше, зато краснеет лоб, человек явно испытывает удивление.

Чтобы проверить, действительно ли цвет лица способен передавать эмоции, исследователи наложили разные цветовые схемы на фотографии лиц с нейтральным выражением и показали их добровольцам. И те с 75-процентной точностью назвали именно те чувства, которые подразумевали цвета! Тогда ученые взяли фото явно улыбающихся или хмурящихся лиц и наложили на них противоположные цветовые схемы — например, «грустные» цвета на радостное лицо и т. п. На этот раз все испытуемые дружно сказали, что с изображенными людьми «что-то не то», но не смогли сформулировать, что именно.

Ученым удалось даже создать компьютерный алгоритм, который с 90-процентной точностью опознавал эмоции в зависимости от цвета лица. Причем самой легко опознаваемой эмоцией оказалось счастье, следом шла злость (80%), затем печаль (75%) и страх (70%). Попутно исследователи высказали и еще одно интересное предположение: «Мы привыкли думать, что женщины используют макияж, чтобы выглядеть красивее и моложе, — говорит Мартинец, — но я полагаю, что, возможно, подсознательно это попытка показаться счастливее или проявить другие эмоции».

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