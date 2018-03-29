Джастин Бибер отдохнул с бомжами на улице 

Джастин Бибер в очередной раз шокировал представителей прессы, да и поклонников тоже. Джаси был замечен на бульваре в компании уличных бомжей. Вместе с попрошайками, Джастин прилёк на тротуар и мило о чем-то беседовал, а после даже угостил шоколадом. Проезжающие мимо велосепидисты чуть не падали в обморок от картины: «Улица. бомжи. Бибер». Чем вызвано столь странное поведение Джастина понять не сложно. Бибер не раз признавался, что во-первых повзрослел, и всегда мечтал помогать бедным слоям населения, а во-вторых певец, в силу популярности, достаточно одинок и обделен настоящим искренним, не фальшивым общением, поэтому посиделки с бомжами самый раз. Им плевать, Бибер перед ними или нет. ;