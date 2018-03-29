11 признаков нездоровых отношений, которые мы обычно не хотим замечать (а зря)

Важный дисклеймер: перечисленные в этом тексте сигналы и признаки не являются поводом для немедленного разрыва. Однако все они без исключения являются поводом для серьёзного разговора.

Ваш партнёр грубо отзывается о своих бывших

Тот факт, что ваш партнёр позволяет себе негативно высказываться о своих прошлых отношениях, говорит только об одном: он не сделал ровным счётом никаких выводов из предыдущего опыта. По сути, он так и не понял, что привело к разрыву. А позиция «я всё делал (а) правильно, во всём виноват (а) она/он» — сигнал, что совсем скоро то же самое ждёт и вас. Ну а поливание грязью некогда близкого человека и вовсе повод обратиться к психологу (старые обиды, как известно, идеальная почва для новых конфликтов). Фото: shutterstock.com Ваш партнёр ставит под сомнение вашу адекватность

Для подобного типа поведения даже существует специальный термин «газлайтинг». По сути, это манипуляция, главная цель которой — заставить вас сомневаться в собственной адекватности. Фразы типа «ты, как обычно, слишком остро на всё реагируешь» и «ты опять преувеличиваешь» яркий тому пример — они подразумевают, что ваши чувства якобы чрезмерны и не соответствуют ситуации. При этом партнёр знает, что вы правы, но специально пытается сбить вас с толку.

Газлайтинг опасен не только потому, что вас намеренно вводят в заблуждение, но и потому, что человек, который вам близок, ставит под сомнение ваше восприятие действительности (а это вредно для психики). Научитесь доверять себе — если вы чувствуете, что что-то не в порядке, скорее всего, вы правы. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр избегает общения с вашими близкими

Менее очевидная, но не менее значимая проблема скрыта в ситуации, когда партнёр, с одной стороны, не против вашего общения с его друзьями и его семьёй, но с другой — всячески избегает контактов с вашими близкими. В идеале отношения должны быть разнонаправленными — с проявлением интереса к близким и родственникам друг друга. А если вы постоянно ловите себя на извинениях — вы просите прощения у друзей за то, что ваш партнёр не может присутствовать на встрече, — значит настало время серьёзного и честного разговора. Только, пожалуйста, без претензий и наездов. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр груб с незнакомыми людьми

То, как ваш партнёр ведёт себя по отношению к официантам в ресторане, водителям такси или продавцам в супермаркете, может многое рассказать о вашем совместном будущем (если оно, конечно, будет), а именно о том, как в конечном счёте будут относиться к вам. Да-да, подобные вещи, увы, взаимосвязаны. Нельзя быть истериком и грубияном с одними (особенно с теми, кто не может должным образом дать отпор) и уравновешенным интеллигентным человеком с другими. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр никогда не просит прощения

Фразы «она/он не любит извиняться, но я точно знаю, что он/она сожалеет» или «он/она никогда не извиняется, но всегда после ссоры старается загладить свою вину» — это не объяснение. Это оправдание. Способность найти в себе силы попросить прощения — прежде всего признак зрелости. Признак того, что человек умеет нести ответственность за свои поступки и признавать свои ошибки. Стоит задуматься, если в отношениях вы единственный человек, который способен отвечать за собственные промахи. Ведь в недалёком будущем этот паттерн рискует лечь в основу другой, не менее вредной модели взаимодействия: один всегда виноват, другой всегда прав. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр буквально живёт в телефоне

Если вы находитесь в отношениях с человеком, взгляд которого постоянно направлен на дисплей мобильного телефона, самое время задуматься и поинтересоваться, что он там нашёл такого интересного. Ещё один повод задуматься — это партнёр, который фанатично охраняет суверенитет своего девайса. Так, когда у вас садится аккумулятор и вы просите его одолжить смартфон для важного звонка, он сначала убедится, что на экране нет никаких уведомлений или сообщений, и только потом даст вам позвонить. Вполне возможно, ему есть что скрывать. Фото: shutterstock.com Вы не знаете, на что ваш партнёр тратит своё время и деньги

Это не значит, что от вас скрывают что-то страшное и мерзкое. Конечно, нет. Тем не менее пища для размышлений всё-таки есть — подобное «тихушничество» свидетельствует об определённом разладе в отношениях. Вам не нужно контролировать время и деньги друг друга, однако согласитесь, не круто узнавать из фейсбука, что ваш близкий провёл выходные в другой стране или сменил работу. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр не считается с вашими границами

Ваш партнёр относится с уважением к вашему времени? Он считается с вашим мнением? Из-за отношений вам нужно отказываться от работы, общения с друзьями или родственниками? Вы чувствуете себя комфортно в сексе? В самом начале мы часто «отодвигаем» личные границы в угоду страсти и желанию понравиться, однако чем раньше вы определите рубежи, за которые лучше не заходить, тем спокойнее и увереннее будете себя чувствовать. А вот неоднократные нарушения обозначенных границ — повод для серьёзного беспокойства и не менее серьёзного разговора. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр высмеивает вас при всех (причём даже после того, как вы попросили его или её этого не делать)

Публичные насмешки и саркастические замечания едва ли можно назвать признаком хороших отношений, особенно если вы уже не раз говорили, что вам это неприятно. Аргументы «это просто шутка, я же любя» или «я шучу, а ты опять всё не так понимаешь» (привет, газлайтинг!) не считаются — если вы просите своего партнёра быть более тактичным и не говорить обидные вещи, а он пропускает все просьбы мимо ушей (любящие люди вообще-то так себя не ведут), то самое время бить в набат. Ведь при таком раскладе вы никогда не будете чувствовать себя комфортно и уверенно в отношениях. Фото: shutterstock.com У вашего партнёра практически всегда плохое настроение

Мы все не высыпаемся. К концу дня мы все уставшие и измотанные. Когда голодные, мы все злимся. Однако ничего из перечисленного не даёт нам права вести себя грубо по отношению к близким людям. Более того, ничто из выше перечисленного не даёт нам права выдавать свою эмоциональные несдержанность за усталость и трудоголизм. Если ваш партнёр всегда зол и всегда чем-то недоволен, не миритесь с этим. Дальше будет только хуже. Фото: shutterstock.com Ваш партнёр всегда к вам придирается

Вы всегда в чём-то виноваты. Вы едите не так, сидите не так, говорите не так. Вы не так захлопываете дверь машины, не так моете чашки и не так заправляете постель. Ваши потребности, интересы, предпочтения, проблемы обычно игнорируются, а вот ваше внимание и время, наоборот, эксплуатируются — как правило, вы слушатель, который должен молчать и не отбрасывать тень на эгоцентризм говорящего. Если вы только что прочитали описание ваших отношений, то у нас плохие новости. Тут уже не идёт речь о красных флажках. Что вы! Рёв сирены заглушает всё.

Вас ценят? С вашим мнением считаются? У вас на душе спокойно? После общения с ней или с ним вы чувствуете себя лучше, счастливее? Когда вы делитесь сокровенным, вас слышат? Понимают? Если нет, то, возможно, пришло время двигаться дальше. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как распознать манипулятора и не попасться на его крючок Что такое созависимые отношения и в чём их опасность Мне 30, но я один: что думают учёные об обязательности семьи и отношений Как понять, что дружбе конец: 8 признаков

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