68-летний дед выглядит на 20 лет благодаря тому, что висит вниз головой

В интернете постоянно пишут про людей, которые выглядят моложе своего возраста. Однако этот 68-летний шанхаец по имени Ха Хай, который выглядит как студент, до глубины души шокировал соцсети. «Вампир!», «Колдун», «Он что пьёт кровь девственниц?!», — пишут люди в комментариях.

Ха Хай родился в 1950 году. Отец умер, когда он был совсем малышом и его вместе с шестью сёстрами и братьями воспитывала мать. В детстве он вёл активный образ жизни, занимался разными видами спорта, но скорее для здоровья, чем профессионально.

Впервые о мужчине заговорили, когда он принял участие в конкурсе талантов среди пожилых людей. Тогда 68-летний шанхаец шокировал зрителей своим 20-летним лицом и телом. Он завоевал титул «Самый современный дедушка» и получил десятки приглашений на съёмки в ток-шоу, на фотосессии в журналах и даже на участие в модных показах.

На самый частый вопрос, «В чём секрет вечной молодости», Ха Хай рассказывает, что он занимается йогой, регулярно медитирует, а также по полчаса в день висит вниз головой. Шанхаец утверждает, что именно благодаря последнему занятию у него почти нет морщин и до сих пор свои волосы.

Также Ха Хай говорит, что придерживается правильного питания, ест только здоровые продукты. Кроме того, принимает витамины и пищевые добавки с коллагеном. Моложавый шанхаец утверждает, что возраст — всего лишь цифра, и что сам он чувствует себя на 20 лет: «Молодость — это своего рода позиция. Если у вас есть страсть и любопытство, вы можете жить насыщенной жизнью».

«Все мы однажды состаримся, это неизбежно. Если человек не хочет пробовать ничего нового и ничему учиться, а ещё сам себя ощущает старым, значит он действительно старый, независимо от того, сколько ему на самом деле лет», — говорит 68-летний дедушка, который выглядит как студент.