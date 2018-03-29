Кровь девственниц и молодильные яблоки: возраст этого китайца потрясает

Чтобы выглядеть молодо, большинство граждан проводят массу манипуляций со своим лицом и телом, но некоторым везет с наследственностью или особенностями организма, которые позволяют сохранить молодость на десятки лет. 68-летний житель Шанхая по имени Ха Хай в свои годы выглядит как студент, чем вызывает интерес у общественности и его называют вампиром.

На самом деле Ха Хай не купается в крови ради сохранения молодости и не обращается за помощью к молодильным яблокам, а свой безупречный вид он объясняет любовью к спорту и правильным питанием. Мужчина появился на свет еще в далеком 1950 году, а его отец умер в первые годы жизни своего ребенка. В итоге Хай воспитывался матерью, имея в сумме шесть братьев и сестер. С юных лет он проявлял интерес к разным видам спорта, хотя ничем не занимался на профессиональном уровне, а любовь к физупражнениям у него сохранилась до сих пор. О слишком молодом виде Ха Хая заговорили после того, как мужчина поучаствовал в конкурсе талантов среди пожилых людей, шокировав присутствующих своей внешностью. Он получил звание «Самого молодого дедушки» и с тех пор его часто приглашают на телевидение и модные показы. Мужчина отмечает, что его секретом молодости является сочетание нескольких факторов, к примеру, спорта и питания. Мужчина практикует йогу, медитацию и проводит некоторое время вниз головой, что, вероятно, приводит к приливу крови и спасает мужчину от облысения, а также способствует разглаживанию морщин. В рационе Ха Хая имеется только здоровая пища, а также он принимает некоторые пищевые добавки для поддержания физической формы и улучшения некоторых процессов организма. Сам Ха Хай отмечает, что он чувствует себя на 20 лет, что тоже играет большую роль для его внешнего вида. Для мужчины его реальный возраст не более, чем просто цифры, и он пока он себя ощущает молодо, дата в паспорте ни на что не повлияет. Хай призывает всех вне зависимости от возраста пытаться делать что-то новое, учиться и стремиться к свершениям, но если тяги к такому нет и человек просто ждет смерти, он действительно стар вне зависимости от возраста. По мнению мужчины, молодость является позицией и пока в человеке сохраняется страсть и стремление к новому, он может жить насыщенно и полноценно.]]>