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В спорткомплексе «Юность» начнут проводить занятия по растяжке для пенсионеров
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В спорткомплексе «Юность» начнут проводить занятия по растяжке для пенсионеров 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Для участников проекта активного долголетия в местном спортивном комплексе «Южный» стартуют занятия по растяжке мышц. Об этом нашей редакции рассказала президент спорткомплекса Ирина Панфелова в четверг, 29 марта.
Спортивный комплекс «Южный» вместе с филиалом «Братеево» ТЦСО «Орехово» и районными школами также стал площадкой проекта. Здесь ужес марта москвичи старшего поколения учатся скандинавской ходьбе, занимаются в тренажерном зале, посещают занятия общей физической подготовки (ОФП) и танцы живота. С 29 марта в комплексе будут проводиться занятия по гимнастике и растяжке мышц.
— С 29 марта на базе нашего спортивного комплекса вместе с занятиями в тренажерных залах, скандинавской ходьбой и ОФП будут организованы и встречи, где совместят упражнения по йоге, пилатесу и стретчингу в легкой форме. На занятия в нашем спортивном комплексе в составе разных групп приходят порядка 15-17 человек. Например, в группу ОФП мы набрали 17 человек, а тренажерный зал посещают 10 желающих. Пенсионеры очень активные: с удовольствием осваивают беговую дорожку, посещают тренажерные залы и занятия по скандинавской ходьбе. По разным направлениям у нас есть тренеры, готовые помочь по любому вопросу, — отметила Ирина Панфелова.
Фото предоставила Ирина Панфелова.
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