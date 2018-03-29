До того, как стать знаменитой: редкое архивное фото Ким

Такая милаха! На некоторых семейных снимках ее просто не узнать.

Из обычной пухлой улыбчивой маленькой девочки может вырасти суперзвезда мирового масштаба — вот что продемонстрировала королева Instagram, выложив милейшие архивные снимки, на радость своим 109 миллионам подписчиков.

И совсем юной Кардашьян знала, как себя преподнести

Ким (слева) со старшей сестрой Кортни

Уже малышкой Ким любила наряжаться и краситься, как все девочки

Ким всегда помнит об отце, ушедшем из жизни 15 лет назад

Акцент на брови!

На одном из них она веселится со своей старшей сестрой Кортни на участке их дома в Чикаго. «Моя сестра думает, что я сумасшедшая, потому что я с раннего детства встаю в 5 утра и делаю то, что большинство людей не делает никогда!» — поделилась Ким.

На другом самая известная из клана Кардашьян демонстрирует, что уже маленькой девочкой любила краситься и наряжаться, а также делает акцент на свои выразительные брови.

Опубликовав фото почти четвертьвековой давности, она вспоминает своего отца Роберта, ушедшего из жизни 15 лет назад… Тогда, в 1994 году, они с папой танцевали вместе на университетском вечере. В подписи к снимку звезда отметила, что именно фото с отцом — одно из ее самых любимых и дорогих в жизни. Что ж, даже став суперзвездой, Ким не забывает о своих корнях, истории, родных, за это ее и любят.

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