Обновляется природа, обновляйся и ты!

31 марта в Курске пройдет открытый урок по стретчингу.

Всех, кто недоволен своей фигурой или мечтает о превосходной растяжке, приглашают в школу танцев CASA LATINA.

Занятия будут проходить два раза в неделю под чутким присмотром опытного педагога. Желающих ждет целый комплекс упражнений, направленных на укрепление максимального количества мышц. Проработают пресс, ягодицы, руки, ноги, поставят правильное дыхание и растяжку.

«Практически все наши ученицы сели на шпагат! А это показатель самого тренера, что не только он может. Она делает это мягко и индивидуально с каждым, потому что у всех эластичность мышц разная. Если посещать регулярно тренировки и не лениться, то результат не заставит себя долго ждать», — рассказывает преподаватель школы танцев Наталья Мосалова.

Подробности можно узнать в группе VK.

Текст: Арина ПановаФото: из группы VK.