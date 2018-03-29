Станет чуть светлее: в Самаре возобновили покраску дома-«кукурузы» на Осипенко

Жителей Самары просят не парковать машины около дома-«кукурузы» на Осипенко, 32. Это связано с тем, что подрядчики возобновили работу по покраске фасада.

Около дома выставили предупреждающие таблички

— Уважаемые собственники, убирайте машины подальше, если видите, что ведутся работы по фасаду, во избежание проблем с имуществом. Ведь никому не хочется оттирать краску с машины, — обратились представители фонда капитального ремонта Самарской области к местным жителям.

Но жильцы пока не откликнулись на призыв фонда

По их словам, для покраски фасада дома используют нейтральный цвет — чуть светлее, чем нынешний. Работы планируется завершить в течение месяца. После этого на фасад здания нанесут граффити. Тематика рисунка сейчас находится на согласовании.

Двадцатиэтажный жилой дом на пересечении проспекта Ленина и Осипенко был построен по проекту московского архитектора Александра Белоконя в 1987 году. Архитектура здания относится к стилю позднего необрутализма. Дом всегда был серым. По словам архитекторов, иностранцы приезжают в Самару и любуются этим произведением искусства. Брутализм — это стиль, который был популярен в 1960–1970-х годах. Архитекторы применяли в своих работах возможности бетона и его пластику.

Вопрос о покраске фасада здания возник в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Здание располагается на гостевом маршруте. Некоторые горожане предлагали провести радикальное преображение. Например, раскрасить балконы в разные цвета.