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В Новгородской области проверяют данные о связи учительницы со школьницей
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В Новгородской области проверяют данные о связи учительницы со школьницей 

РИА Новости 20 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Управление СК по Новгородской области проверяет появившуюся в интернете информацию об интимной связи учительницы со школьницей в городе Боровичи, сообщает пресс-служба ведомства.
"В сети Интернет появилось сообщение о том, что в городе Боровичи Новгородской области учительница одной из школ вступала в интимную связь с ученицей. По данному факту следственными органами СК РФ по Новгородской области начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в случае подтверждения информации о связи педагога и подростка «будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела».
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