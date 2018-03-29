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В школе Новгорода в любовной связи уличили учительницу и ее ученицу
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В школе Новгорода в любовной связи уличили учительницу и ее ученицу 

Ридус 49 минут назад
Фото: Ридус
Секс-скандал разразился в одной из школ Новгородской области. Там педагога с 19-летним стажем уличили в сексуальной связи с десятиклассницей.
Об их отношениях стало известно из соцсетей, куда завуч школы активной выкладывала снимки в обнимку с ученицей. 17-летняя Елизавета также любила признаваться в своих чувствах педагогу.
Фотографией, где учительница целуется со школьницей, заинтересовала следственный комитет.
Во время доследственной проверки, пара утверждала, что признавались друг другу в любви, которая носила платонический характер, а «горячие» снимки недоброжелатели сделали с помощью фотошопа.
«В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — заявили в СК.
Два года назад учительницу их Татарстана приговорили к трем годам лишения свободы условно после совращения ученицы.
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