Освещение для натяжных потолков

Натяжные потолки — это прекрасная идея для оформления потолочного перекрытия. Эти потолки славятся отличным дизайном, повышенной прочностью, долговечностью и безопасностью. Производители предлагают огромный выбор данной продукции. Популярность объясняется и их прочностью в сочетание с эстетичностью, а также легкостью монтажа. Самое главное это правильно выбрать освещение! Нельзя пренебречь особыми техническими нормами установки освещения.

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Вам не понадобится выравнивать потолок и производить другие масштабные и грязные работы, нужно только вызвать мастера и предоставить ему несколько часов для установки вашего идеального потолка!

Плюсы бесспорны: они отличаются высокой степенью надежности, имеют длительный срок эксплуатации, способны выдерживать весьма серьезные нагрузки (что зачастую спасает жилье от затопления во время коммунальных аварий), практически не впитывают запахи, относительно просты в плане монтажа. Еще за полотнище можно убрать проводку, кабели, любые нелицеприятные швы. Из недостатков следует отметить, что такие потолки плохо выдерживают низкие температурные режимы, а также могут быть легко повреждены неосторожным движением какого-либо острого предмета. В связи с этим возникает вопрос, как правильно подобрать и установить осветительные приборы на натяжной потолок? Ничего сложного тут нет, нужно лишь разобраться в нюансах.

Как выбрать осветительные приборы? В основе конструкции лежит полиэфирное или ПВХ-полотно, которое устанавливают чуть ниже обычного потолка, буквально на несколько сантиметров. Материал, из которого производят ПВХ-полотнища, имеет повышенную чувствительность к высоким температурам, и свыше 80 С начинает деформироваться, терять форму, иначе говоря — растягиваться. Если же в доме проводился монтаж конструкции с полиэфирным полотном, то можно не опасаться его деформаций. Однако существует другая проблема: цвет ткани начнет меняться. Скорее всего, на поверхности проступит явственная желтизна или темные некрасивые пятна. К слову сказать, если неправильно провести установку осветительных приборов, то результат окажется столь же плачевным. Вот почему так важно правильно подобрать светильники и люстры под натяжные потолки.

Важно учесть несколько факторов:

— полотнище нельзя подвергать нагреву, поэтому располагать лампы следует не вплотную, а на некотором расстоянии от него;

— при покупке электрических лампочек обязательно обращайте внимание на их мощность, так как не допускается перегревание ткани;

— оптимальным станет приобретение энергосберегающих ламп, которые хоть и стоят значительно дороже, но зато гарантируют вам качественное освещение и безопасность эксплуатации натяжного потолка.

Важно правильно выбрать крепления, которые будут устанавливаться не на натянутое полотнище, а на базовую поверхность. Вам придется заранее продумать количество ламп и их месторасположение, так как ткань придется разрезать в местах фиксации ламп к их основе. Не стоит приобретать светильники, имеющие слишком сложную систему крепления: такие модели способны подвергнуть полотнище ненужной деформации. То же касается и ламп в форме плоских тарелок, так как они устанавливаются на тонкое и ненадежное основание, из-за чего значительно повышается риск перегревания натяжного потолка.

Если вы мечтаете о глянцевых натяжных потолках, то специалисты рекомендуют приобретать светильники с плафонами. Связано это с тем, что полированная поверхность имеет большой коэффициент отражения света, поэтому открытые лампы вместо уютной и приятной атмосферы создадут у вас дома раздражающую обстановку с резким, даже несколько «больничным» освещением.

Для светодиодных или галогеновых ламп нужны преобразователи питания. Из-за высокого риска перегревания полотна их нельзя ставить между основным и натяжным потолком, поэтому вам придется соорудить вместительную, удобную, хорошо вентилируемую нишу, в которой они будут располагаться. Провода же надежно фиксируют над натяжным полотнищем.

Что же выбрать? Ответ прост: это всевозможные люстры с плафонами. Выбирая их, обращайте внимание на размер подвеса — он обязательно должен быть длинным, тогда вам не будет грозить перегрев полотнища. Еще один важный момент — наличие отражателей (тонкие пластины из нержавейки или хромированной стали), которые есть далеко не у каждой люстры.

Многообразие люстр дает вам выбор. Люстры бывают вертикальными и горизонтальными. Если у вас помещения с низкими потолками, то постарайтесь приобрести модель не более 1000 мм в диаметре. Скорее всего, она будет иметь несколько разнонаправленных рожков, которые смогут качественно осветить вашу комнату. Если же необходимо прибрести люстру в комнату с высокими потолками, то смело покупайте вертикальную конструкцию около 35-55 в диаметре длиной до 1000 мм. Такая конструкция будет удерживать лампы далеко от натяжного полотна, и при этом прекрасно справится со своей «осветительной» задачей. Еще одним прекрасным решением для потолков любой высоты станет организация точечного освещения.