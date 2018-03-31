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Елена Ваенга показала свою детскую фотографию
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Елена Ваенга показала свою детскую фотографию 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная певица Елена Ваенга в последнее время чаще начала делиться семейными фото и видео. На этот раз звезда решила показать архивный снимок, на котором можно увидеть, как артистка выглядела в детстве. Кадр певица подписала очень лаконично:
Я.
Елена Ваенга не стала указывать свой возраст на этой черно-белой фотографии. Поэтому, тут ее поклонники могут только гадать. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 30 Мар 2018 в 9:42 PDT  Интересно, но фотографии Елены в детстве очень похожи на те, что есть у нее и во взрослом возрасте. Судя по всему, певица не изменяла своей любви к серьезному выражению лица даже будучи очень юной. Это сразу же подметили поклонники артистки. «Узнаваема», «Взгляд взрослой и очень серьезной девочки», «Елена, да вы и не изменились ни грамма. Все тот же взгляд и улыбка», «Не изменился взгляд 👀!», «Такой уверенный и умный взгляд, большие красивые глазки! Стержень сильного характера чувствуется даже в детстве👍🏼», — можно прочесть в комментариях. Многие также заметили, что Елена в детстве была очень похожа на своего сына Ивана. Кстати, недавно она делилась его забавной фотографией с отдыха на Сейшельских островах. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 30 Мар 2018 в 12:17 PDT  Напомним, Елена Ваенга впервые стала мамой летом 2012 года: в августе на свет появился ее сын Иван. Осенью 2016 года Елена официально вышла замуж за отца своего ребенка, барабанщика Романа Садырбаева. С тех пор Ваенгу периодически подозревают в беременности, но она пока не радует поклонников данной новостью. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 18 Фев 2018 в 11:41 PST  Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 16 Фев 2018 в 1:50 PST  Фото: РИА Новости
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