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Елена Ваенга показала забавное фото сына с отдыха
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Елена Ваенга показала забавное фото сына с отдыха 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Известная певица и актриса Елена Ваенга сейчас вместе с семьей отдыхает на одном из Сейшельских островов. Судя по снимкам, которыми звезда делится с поклонниками в своем Instagram, она точно взяла с собой маму и 5-летнего сына Ивана. И, кажется, у каждого из них свое представление об отдыхе.
Кому зарядку делать… А кому и второе манго уничтожать,
написала Елена Ваенга, делясь забавным фото с Ваней.
Судя по всему, на заднем плане занимается его бабушка. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 28 Мар 2018 в 11:11 PDT  «Бабушка умница, красавица. Совмещает полезное с приятным. Молодчина! Так держать!👍», «У Вани взгляд — ох! Вырастет, даст жару девчонкам! Там на поляне не ваша мама пресс качает? 😊 Лена, отлично отдыха Вам и вашей семье! ⛵ 🏝️ ⛱️», «Глядя на фото, подумала: „Ваня выглядит уже как школьник“, а потом вспомнила, что ему в августе уже 6 лет. Как же быстро растут дети…», «Кто от чего удовольствие получает! Главное, что и зарядка с улыбкой, и манго с аппетитом!», «Это счастье — и манго, и зарядка❤️», — комментируют подписчики. Они также пожелали семье хорошего отдыха. А чуть позже Елена все же показала, что и Ваня не сидит на месте. Например, он с удовольствием плавает в бассейне. купание красного" ваня". 😏 Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 28 Мар 2018 в 11:30 PDT  Напомним, Елена Ваенга впервые стала мамой летом 2012 года: в августе на свет появился ее сын Иван. Осенью 2016 года Елена официально вышла замуж за отца своего ребенка, барабанщика Романа Садырбаева. С тех пор Ваенгу периодически подозревают в беременности, но она пока не радует поклонников данной новостью. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 18 Фев 2018 в 11:41 PST  Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 16 Фев 2018 в 1:50 PST  Фото: РИА Новости
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